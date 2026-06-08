BCC Roma: premiati 165 giovani, figli di soci o giovani soci, che si sono laureati e diplomati nel 2025 con risultati eccellenti, 35 provengono da Abruzzo e Molise

Il Presidente Maurizio Longhi: "Premiare il merito di ragazze e ragazzi qualifica la nostra missione sociale, ma Ã¨ anche un segnale di fiducia nel futuro, in un momento storico gravato da incertezze".

I Premi sono stati dedicati alla memoria di Beatrice Bellucci, giovane socia della Banca scomparsa lo scorso anno.

Roma, 8 giugno 2026 - Sono 165 le ragazze e i ragazzi premiati per essersi laureati e diplomati nel 2025 con risultati eccellenti, per un importo complessivo di contributi liberali riconosciuti di 55mila euro. Questi i numeri dell'iniziativa dei Premi allo Studio, attraverso la quale BCC di Roma, lo scorso 5 giugno, ha riconosciuto un premio al merito per i figli di soci o giovani soci che si sono diplomati o laureati nel 2025 con eccellenti risultati e nei tempi previsti.

La cerimonia, organizzata dal Laboratorio Giovani Soci della Banca e tenutasi a Roma, presso la sede operativa, a Viale dell'Oceano Indiano, quest'anno ha assunto un significato ulteriore, essendo stata intitolata alla memoria di Beatrice Bellucci, giovane socia della Banca scomparsa tragicamente lo scorso anno.

Dei 165 premiati, 107 provengono dal Lazio, 35 da Abruzzo e Molise e 23 dal Veneto. A coloro che hanno ottenuto la Laurea magistrale sono stati riconosciuti 500 euro, mentre 300 euro sono andati a coloro che hanno raggiunto il traguardo della Laurea triennale, 200 euro, infine, per i diplomi di maturitÃ . Sono ormai 27 anni che la Banca consegna questo riconoscimento: dal 1999 ad oggi sono stati premiati piÃ¹ di 3mila ragazze e ragazzi, per un totale di quasi 1,1 milioni di euro riconosciuto.

"Viviamo in un presente gravato da numerose incertezze e premiare il merito di ragazze e ragazzi che si sono impegnati nel loro percorso di studi - ha detto il Presidente Maurizio Longhi â€“ rappresenta non solo un momento qualificante per la nostra Banca, ma desideriamo che rappresenti anche un segnale di fiducia nel futuro. Valorizzare le conoscenze e sostenere le professionalitÃ che si stanno formando Ã¨ un dovere civico e morale depositato da sempre nella missione sociale della BCC di Roma. Oggi piÃ¹ che mai l'istruzione Ã¨ la risorsa fondamentale per affrontare le criticitÃ e pianificare con consapevolezza la propria esistenza".

"Premiare il merito significa investire nei sogni, nelle competenze e nel futuro delle nuove generazioni - ha aggiunto il Direttore Generale Gilberto Cesandri -. Ogni percorso di studio concluso con impegno e determinazione rappresenta un traguardo importante, ma anche il punto di partenza verso nuove sfide. Sostenere i giovani nel loro cammino di crescita significa per noi contribuire alla formazione di professionisti, cittadini e persone capaci di costruire valore per la comunitÃ e per il territorio".

I premi allo studio si aggiungono ad altre iniziative a favore dei giovani studenti che BCC Roma ha introdotto da tempo. Da ricordare le Borse di studio riconosciute per il tramite della Fondazione Enzo Badioli, in collaborazione con alcune tra le migliori universitÃ italiane, che consentono a molti ragazzi e ragazze di frequentare prestigiosi Master in ambito economico-finanziario. C'Ã¨ poi il Laboratorio Giovani Soci, istituito nel 2010, che ha l'obiettivo di coinvolgere gli "under 40" nella vita della Banca. Nel 2025 il Laboratorio ha promosso circa 40 eventi formativi e culturali in tutte le regioni in cui la Banca Ã¨ presente.