SanitÃ : inaugurati a Lanciano i nuovi reparti di UTIC e Cardiologia

REGFLASH) Lanciano, 8 giu. â€“ Sono stati inaugurati questa mattina all'ospedale "Renzetti" di Lanciano i nuovi reparti di UnitÃ di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) e Cardiologia, completamente rinnovati secondo i piÃ¹ avanzati standard strutturali e tecnologici.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Regione, Marco Marsilio, l'assessore regionale alla Salute Nicoletta VerÃ¬, il direttore generale della Asl Mauro Palmieri, i professionisti sanitari e le autoritÃ locali. L'intervento restituisce alla cittÃ spazi moderni e funzionali, potenziando l'assistenza cardiologica e migliorando la qualitÃ delle cure.

"Detto fatto, impegno mantenuto. Gli impegni che prendiamo li portiamo a termine", ha dichiarato il presidente Marco Marsilio.

"Ci eravamo impegnati quando un esposto aveva costretto la Asl a trasferire i posti letto in rianimazione. Non c'era nessun intento punitivo o complotto contro Lanciano, nÃ© pericoli per i pazienti: in questi due anni il reparto Ã¨ stato gestito al meglio. Abbiamo risolto definitivamente un problema che si trascinava da oltre un decennio, consegnando una struttura modernissima, con personale entusiasta di tornare a operare in condizioni dignitose e di massima efficienza. E le buone notizie non finiscono qui: il Ministero della Salute ha approvato il finanziamento di quasi 110 milioni di euro per il nuovo ospedale di Lanciano. Nei prossimi giorni la Asl avvierÃ le procedure di gara ed entro il 2027 inizieranno i lavori per rifare il Renzetti da cima a fondo: sarÃ un ospedale nuovo di zecca."

"Oggi inauguriamo un reparto ristrutturato con apparecchiature all'avanguardia, tecnologie avanzate e personale dedicato, che mette al centro l'umanizzazione delle cure. Al di lÃ delle sterili accuse dell'opposizione, i fatti dimostrano che l'investimento con fondi propri della Asl ha portato a una reingegnerizzazione del reparto che produrrÃ grande efficienza. Inoltre, grazie al via libera del Ministero per i fondi del nuovo ospedale â€“ circa 98 milioni ministeriali a cui si aggiungono le quote aziendali â€“, possiamo partire immediatamente con le procedure per la nuova struttura di Lanciano. In poco tempo sono state riorganizzate tutte le pratiche amministrative. Grandi investimenti per la sanitÃ sono in atto non solo qui, ma anche nei presidi di Vasto e Chieti."

"Oggi inauguriamo un reparto ristrutturato con apparecchiature all'avanguardia, tecnologie avanzate e personale dedicato, che mette al centro l'umanizzazione delle cure. Al di lÃ delle sterili accuse dell'opposizione, i fatti dimostrano che l'investimento con fondi propri della Asl ha portato a una reingegnerizzazione del reparto che produrrÃ grande efficienza. Inoltre, grazie al via libera del Ministero per i fondi del nuovo ospedale â€“ circa 98 milioni ministeriali a cui si aggiungono le quote aziendali â€“, possiamo partire immediatamente con le procedure per la nuova struttura di Lanciano. In poco tempo sono state riorganizzate tutte le pratiche amministrative. Grandi investimenti per la sanitÃ sono in atto non solo qui, ma anche nei presidi di Vasto e Chieti."







