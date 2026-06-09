Termoli, collisione tra due motopesca al largo: nessun ferito

Intorno allâ€™1:30, a circa 5,4 miglia nautiche dal porto di Termoli, si Ã¨ verificata una collisione tra due motopesca della locale marineria. Sul posto Ã¨ intervenuta la motovedetta SAR CP 878 della Guardia Costiera, che ha scortato in sicurezza entrambe le unitÃ fino al porto di Termoli.

Secondo quanto comunicato dalla Capitaneria di porto, nessuna delle due imbarcazioni ha riportato danni tali da comprometterne la navigabilitÃ e non si registrano feriti tra i membri degli equipaggi. I militari della Guardia Costiera di Termoli sono intervenuti anche in banchina per effettuare le verifiche a bordo delle due unitÃ da pesca. Al termine dellâ€™acquisizione di tutti gli elementi utili, la Capitaneria di porto valuterÃ lâ€™eventuale apertura di unâ€™inchiesta amministrativa.