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Negramaro venerdÃ¬ a Selvapiana, Sangiorgi: Â«Emozionante partire da CampobassoÂ»

Il frontman della band racconta il legame con il Molise e con Montagano, dove il gruppo ha mosso i primi passi. Il concerto del 12 giugno a Selvapiana sarÃ  la data zero del nuovo tour e chiuderÃ  il Festival dei Misteri.

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Cresce lâ€™attesa per il concerto dei Negramaro in programma venerdÃ¬ 12 giugno alle ore 21 nellâ€™area eventi di Selvapiana. A tre giorni dallâ€™evento, il frontman della band, Giuliano Sangiorgi, ha affidato ai social un messaggio carico di emozione per una tappa che considera particolarmente significativa.

Â«Per me Ã¨ veramente emozionante partire con questo tour da CampobassoÂ», ha dichiarato il cantante, spiegando che lâ€™obiettivo della tournÃ©e Ã¨ quello di portare la musica del gruppo anche lontano dai grandi centri. Sangiorgi ha ricordato il forte legame con il Molise e in particolare con Montagano, dove i Negramaro hanno trascorso anni importanti allâ€™inizio della loro carriera. Â«La nostra carriera musicale Ã¨ cominciata in quelle zoneÂ», ha raccontato, ricordando lâ€™accoglienza ricevuta dagli abitanti del paese e il ruolo che quei luoghi hanno avuto nel percorso artistico della band.

Lâ€™appuntamento a Selvapiana sarÃ  la data zero del nuovo tour dei Negramaro e chiuderÃ  il programma del Festival dei Misteri. Restano ancora disponibili gli ultimi biglietti sui circuiti di vendita autorizzati al prezzo speciale di 20 euro.

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