Boschi e foreste, Paglione (Uncem Molise): «Dal dossier “Foreste in Comune” emerge un patrimonio strategico. Servono meno burocrazia e più politiche di valorizzazione»

«Finalmente disponiamo di un quadro completo e dettagliato del patrimonio forestale di tutti i Comuni del Molise. Grazie al lavoro di PEFC, Sinfor, Legambiente e Uncem abbiamo oggi uno strumento prezioso che, per la prima volta, ci consente di leggere in modo organico la realtà forestale regionale all'interno di un contesto nazionale. Un quadro che vede il Molise protagonista e che deve diventare la base per politiche più efficaci, meno appesantite dalla burocrazia e più chiare per imprese, proprietari forestali e amministrazioni comunali».

Lo dichiara Candido Paglione, presidente di Uncem Molise e sindaco di Capracotta, commentando il dossier "Foreste in Comune", presentato nei giorni scorsi da PEFC, Sinfor, Legambiente e Uncem. «La valorizzazione del patrimonio forestale – prosegue Paglione – richiede un impegno condiviso. Nessuno può agire da solo. Ognuno deve fare la propria parte, a partire dalla Regione Molise, se vogliamo cogliere appieno le opportunità economiche, ambientali e sociali offerte dai nostri boschi. Sarebbe utile riprendere e aggiornare la legge regionale sulla montagna e avviare una normativa specifica dedicata alle foreste e alla loro gestione». Per il presidente di Uncem Molise, il tema centrale resta quello della gestione attiva dei boschi:

«Delle filiere forestali si parla spesso e con crescente attenzione, ma i boschi vanno gestiti e il legno deve essere utilizzato. Può diventare materia prima per l'edilizia, per la produzione energetica e per numerose lavorazioni artigianali e industriali. Significa creare economia, occupazione e sviluppo nei territori montani, perseguendo al tempo stesso obiettivi ambientali e sociali fondamentali per le comunità locali».

Paglione sottolinea inoltre come in molte altre aree del Paese la filiera forestale rappresenti già un importante motore di sviluppo:

«In diverse regioni italiane la valorizzazione del bosco e del legno è da tempo una realtà consolidata. È un'economia territoriale che produce benefici diffusi e che necessita di istituzioni attente e di una governance efficace. Per questo ritengo che la soppressione delle Comunità montane in Molise non sia stata una scelta lungimirante. Si è privato il territorio montano di un livello di governo locale utile e necessario. Fu una decisione grave e affrettata». «I numeri contenuti nel dossier – conclude Paglione – confermano le enormi potenzialità del Molise. Ringrazio il presidente nazionale di Uncem, Marco Bussone, anche presidente di PEFC e AIEL, e desidero ricordare il contributo determinante dell'allora viceministro Andrea Olivero, che ha creduto e lavorato con grande impegno alla legge forestale nazionale del 2018, insieme ad Alessandra Stefani e a oltre cinquanta organizzazioni pubbliche e private, tra cui Uncem. Auspico che questo nuovo lavoro di analisi e approfondimento possa stimolare scelte coraggiose, investimenti e nuove opportunità di sviluppo. Noi faremo la nostra parte».



Capracotta 9 giugno 2026