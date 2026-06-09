Agnone festeggia la fine della scuola: studenti in corteo tra clacson e cori

CAMPOBASSO â€“ Suona oggi l'ultima campanella dell'anno scolastico per migliaia di studenti molisani. Con la conclusione delle lezioni prende ufficialmente il via la pausa estiva, attesa da bambini e ragazzi dopo mesi trascorsi tra banchi, compiti e verifiche.

Il 9 giugno segna infatti la fine dell'anno scolastico in sei regioni italiane: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado Ã¨ tempo di vacanze, mentre per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori inizia il conto alla rovescia verso l'esame di Stato. La prima prova scritta della MaturitÃ 2026 Ã¨ infatti in programma il prossimo 18 giugno.

Grande entusiasmo accompagna l'ultima giornata di scuola, vissuta con emozione dagli studenti e dalle loro famiglie. Tra saluti, foto ricordo e feste di fine anno, si chiude un altro capitolo del percorso scolastico.

Ad Agnone la fine dell'anno scolastico Ã¨ stata salutata con particolare entusiasmo. Intorno all'ora di pranzo, numerosi studenti hanno festeggiato l'arrivo delle vacanze estive dando vita a una festosa sfilata di auto per le vie cittadine, accompagnata dal suono continuo dei clacson. Un modo rumoroso ma allegro per celebrare l'ultima campanella e l'inizio dell'estate, tra sorrisi, bandiere e cori di festa.

Diversa la situazione per i bambini della scuola dell'infanzia. In Molise, cosÃ¬ come in Abruzzo, Puglia, Sicilia e Umbria, le attivitÃ educative proseguiranno fino al 30 giugno, offrendo un importante servizio alle famiglie durante il primo mese estivo. Fa eccezione il Friuli Venezia Giulia, dove la chiusura delle scuole dell'infanzia Ã¨ prevista il 27 giugno.

Per tutti gli studenti molisani l'appuntamento con il nuovo anno scolastico Ã¨ fissato per il 14 settembre, quando le aule torneranno a riempirsi di voci, libri e nuove sfide.