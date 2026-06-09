Campobasso, 9 giugno 2026

Mercato del lavoro: disoccupazione contenuta, ma resta elevata lâ€™inattivitÃ e ampio il divario di genere

Nel 2025 il tasso di occupazione della popolazione tra 15 e 64 anni in Molise si attesta al 57,9%, collocando la regione al 15Â° posto nella graduatoria nazionale. Ãˆ quanto emerge dallâ€™analisi DataView dedicata al mercato del lavoro regionale.

Il dato conferma una situazione sostanzialmente stabile rispetto agli ultimi anni, pur con un lieve arretramento rispetto al 2024, quando il Molise occupava il 14Â° posto nella graduatoria nazionale. Il tasso di occupazione regionale rimane inoltre inferiore alla soglia del 60%, evidenziando come lâ€™ampliamento della partecipazione al mercato del lavoro rappresenti ancora una delle principali sfide per il territorio.

Disoccupazione contenuta, ma pesa lâ€™inattivitÃ

Nel 2025 il tasso di disoccupazione si attesta al 6,4%, un valore che colloca il Molise al 14Â° posto tra le regioni italiane. Parallelamente, tuttavia, il tasso di inattivitÃ raggiunge il 38,2%, segnalando che una quota significativa della popolazione in etÃ lavorativa resta fuori dal mercato del lavoro.

Lâ€™analisi evidenzia quindi come uno degli elementi piÃ¹ rilevanti del mercato del lavoro regionale sia rappresentato non tanto dalla disoccupazione in senso stretto, quanto dalla limitata partecipazione complessiva alla vita lavorativa.

Divario occupazionale tra uomini e donne ancora elevato

Tra gli aspetti che emergono con maggiore evidenza vi Ã¨ il persistente divario occupazionale tra uomini e donne. Nel 2025 la differenza tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile raggiunge 20,8 punti percentuali, confermando una distanza significativa nella partecipazione al mercato del lavoro.

Il dato evidenzia come il rafforzamento dellâ€™occupazione femminile continui a rappresentare una delle principali leve di sviluppo per il sistema economico regionale.

Le differenze tra Campobasso e Isernia

l confronto provinciale mostra differenze contenute nei livelli occupazionali, ma alcune peculiaritÃ meritevoli di attenzione.

La provincia di Isernia registra un tasso di occupazione pari al 58,6%, leggermente superiore al 57,7% di Campobasso, e presenta anche un tasso di disoccupazione piÃ¹ contenuto (5,1% contro 6,8%).

Permane invece in entrambe le province un marcato squilibrio di genere. La differenza tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile raggiunge infatti 21,1 punti percentuali a Isernia e 20,7 punti a Campobasso, valori sostanzialmente allineati e che confermano come la partecipazione delle donne al mercato del lavoro rappresenti una sfida comune allâ€™intero territorio regionale.

Nel complesso, lâ€™analisi restituisce lâ€™immagine di un mercato del lavoro caratterizzato da livelli occupazionali stabili e da una disoccupazione relativamente contenuta, ma nel quale restano centrali i temi dellâ€™inattivitÃ e del riequilibrio della partecipazione femminile al lavoro.

Tutte le infografiche relative al Molise e gli approfondimenti provinciali sono disponibili sul sito camerale nella sezione DataView.

Tutte le infografiche relative al Molise e gli approfondimenti provinciali sono disponibili sul sito camerale nella sezione DataView, al link https://www.molise.camcom.gov.it/informazione-economica-e-sviluppo-del-territorio/dataview