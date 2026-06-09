A Isernia torna il “Proud To Be Young”: musica e giovani in piazza. Grandi ospiti per la V edizione



Due giorni di energia, musica e partecipazione. A capo dell'organizzazione la Pro Loco Giovani, il presidente Renzi: "La sinergia e il lavoro di squadra tra associazioni il vero successo di quest'anno"



ISERNIA. Il 12 e 13 giugno 2026 Piazza Celestino V tornerà a essere il cuore pulsante della creatività giovanile con la quinta edizione del Proud To Be Young - Il Festival dei Giovani. Un traguardo importante per un evento che, anno dopo anno, si impone come punto di riferimento nel panorama locale, unendo divertimento, cultura e valorizzazione del territorio.



"Vedere il Proud raggiungere la quinta edizione - dichiara Daniel Renzi, presidente della Pro Loco Giovani - è per me un enorme motivo di orgoglio. Quest'anno il festival fa un salto di qualità, ma il vero successo è la rete che abbiamo creato: aver coinvolto tante associazioni giovanili dimostra che, unendo le forze, i ragazzi possono fare grandi cose per Isernia. Questa sinergia sarà evidente sin da subito: il Proud non è più solo intrattenimento, ma un manifesto di aggregazione e crescita collettiva."



Si parte venerdì 12 giugno dalle ore 16 con Anteprima Festival - Summer Start. Un debutto pomeridiano che mette al centro il mondo della scuola grazie a una stretta sinergia con gli istituti superiori della città. In consolle, per il format Outside The Box, si alterneranno i dj: Mattia Perpetua, Cristi e Giordano Pallotta. La colonna sonora e la copertura della giornata saranno affidate alla radio ufficiale dell'evento, Is Now Radio.



Sabato 13 giugno dalle ore 18 i riflettori si accenderanno sulla grande line-up principale. Ad aprire la serata sarà l'esclusiva selezione in vinile dei Calippo De Luna, capaci di far ballare la piazza con le loro ricercate sonorità Spaghetti disco, HiNrg e Italodisco. Spazio poi alla musica live con i Malvax Band, formazione indie-pop di rilievo nel panorama nazionale, pronta a portare sul palco freschezza e testi mai banali. Il gran finale sarà un'esplosione di adrenalina e irriverenza con il dj set di Paolo Noise, colonna portante dello Zoo di Radio 105.



"Desidero esprimere - afferma Davide Avicolli, vertice della Pro Loco Città di Isernia - un sincero ringraziamento alla Pro Loco Giovani e a tutti i ragazzi che, con entusiasmo, impegno e spirito di collaborazione, si sono messi a disposizione della nostra comunità. La loro partecipazione rappresenta un valore prezioso: dimostra quanto amore, energia e senso di appartenenza ci siano nelle nuove generazioni. A tutti loro va un grazie sentito, con l'augurio di continuare insieme questo percorso di crescita e valorizzazione del nostro territorio".



Per tutta la durata del festival, l'esperienza sarà arricchita da un'area trackfood con stand gastronomici in piazza Carducci e dall'ormai consolidato Gadget Shop ufficiale allestito in piazza Celestino V e dai cui si potrà acquistare una nuova linea di magliette dal taglio moderno.