Molise al Forum PA 2026: la coesione come leva di sviluppo e crescita territoriale

La partecipazione della Regione Molise al Forum PA 2026, dopo 11 anni di assenza, rappresenta un'importante occasione per raccontare il lavoro che stiamo portando avanti per trasformare le risorse della politica di coesione in opportunità concrete di sviluppo per il territorio.

Portiamo a Roma l'esperienza di una Regione che ha scelto di investire su imprese, innovazione, servizi e valorizzazione delle aree interne, con l'obiettivo di creare crescita e nuove opportunità per cittadini e giovani. La politica di coesione è uno strumento fondamentale per ridurre i divari territoriali e garantire al Mezzogiorno un ruolo centrale nelle strategie di sviluppo del Paese.

Per questo continueremo a lavorare affinché ogni risorsa disponibile si traduca in investimenti, occupazione e qualità della vita per le comunità molisane. Il Molise vuole essere protagonista del proprio futuro e il confronto con le migliori esperienze della Pubblica Amministrazione rappresenta un'occasione preziosa per rafforzare questo percorso