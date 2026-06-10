Vasto d’Autore Festival, al via la quinta edizione dal 2 al 5 luglio

La bellezza delle parole, l’incanto dei luoghi, le suggestioni dell’atmosfera che la città di Vasto sa offrire, tra le spiagge e i tesori di un centro storico che nelle calde serate di luglio diventa palcoscenico con il Vasto d’autore Festival. Il tema della quinta edizione, in programma dal 2 al 5 luglio 2026, e fino a settembre con altre date extra, è “Dentro”, un invito ad approfondire per comprendere ciò che ci circonda rispetto all’umanità.

«Continua la storia di quest’esperienza letteraria collettiva – ha commentato il sindaco di Vasto, Francesco Menna – con autori, vicende, passioni tutti indirizzati ad appassionare il pubblico dell’estate vastese. Vasto saprà dimostrarsi ancora una volta una città viva capace di accogliere e dialogare con ospiti di rilievo nazionale».



«Dentro è un luogo troppo spesso invisibile, dove nascono domande, fragilità e desideri. Un invito a guardare oltre la superficie, a entrare nelle storie e nelle emozioni che abitano ogni persona. La letteratura diventa così uno spazio di ascolto, capace di avvicinarci all’umanità che ci circonda e di renderci consapevoli, empatici e veri», ha dichiarato Patrizia Angelozzi, alla direzione artistica del Vasto d’autore Festival.

«Investire in cultura è visionario, scegliere di scommettere su un festival letterario è un modo straordinariamente valido di servire la propria comunità, di elevare la qualità del suo stile di vita e l’impegno di ciascuno nella promozione del Bene Comune» ha dichiarato l’assessore alla Cultura e al Turismo, Nicola Della Gatta. «Proseguiremo sulla scia dei grandi risultati di partecipazione che hanno registrato le esperienze invernali realizzate in collaborazione con gli istituti scolastici e degli eventi del Maggio dei Libri. In questa prospettiva è racchiuso il senso della quinta edizione del Vasto d’Autore Festival che, attraverso il percorso tematico promosso dalla direzione artistica con la presenza di personalità preminenti nel panorama culturale nazionale, saprà appassionare non solo tanti concittadini ma un sempre maggior numero di turisti che, anche grazie a quest’offerta culturale, raggiungeranno la nostra città».

Il Festival anche quest’anno si apre alla città con nuove proposte di incontro di grande spessore, coinvolgendo tutti: dai più piccoli con gli spazi aperti al gioco delle parole, ai lettori più maturi con i laboratori di scrittura (aperti già dai 16 anni) e gli aperitivi letterari, per poi immergersi nell’atmosfera intima degli incontri d’autore serali”. La rassegna, in occasione del Maggio dei Libri, ha già portato a Vasto diverse anteprime, ospiti d’eccezione come il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, protagonista di un doppio appuntamento il 5 maggio scorso, con i libri “Navigare senza paura” (ed. Ape Junior per Salani Editore) e “Il ritorno della casta” (ed. Bompiani); il 28 maggio il giornalista e politico Claudio Fava con il romanzo “Non ti fidare” (ed. Fandango) e, subito dopo, il noto psichiatra Leonardo Mendolicchio, direttore del Dipartimento Interregionale per la ricerca e la cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare e autore del libro “Diventerai uomo” (ed. Mondadori); il 30 maggio, infine, il giornalista e conduttore televisivo Antonello Piroso, autore del libro “Papà” (ed. PIEMME).

Da giovedì 2 a domenica 5 luglio 2026, il Festival entrerà nel vivo con i principali appuntamenti, tutte le sere a partire dalle 21.00, presso i Giardini di Palazzo D’Avalos, dove numerosi scrittori e personalità del mondo della letteratura, della scienza e dell’economia, si alterneranno nel corso di quattro serate tematiche.



Si inizierà giovedì 2 luglio con la “Serata Letteratura” e il Premio Cantina Tollo. Tra gli ospiti attesi ci sarà la giornalista e conduttrice televisiva Monica Maggioni che parlerà de L’avversario leale (ed. De Agostini) libro che mostra alle generazioni più giovani come ascoltare, riflettere e cercare un punto d’incontro sia l’unica strada davvero possibile. Monica Maggioni converserà con la giornalista del TG2 Carola Carulli. Alla stessa serata parteciperanno la presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti autrice de La nebbia sale dalla terra (ed. Arkadia) e l’imprenditore e filantropo, fondatore del Dynamo Camp Enzo Manes e autore di Nessuno basta a se stesso (ed. PIEMME). Insieme daranno vita a una doppia presentazione arricchita da un monologo curato da Maria Elena Fresu; toccherà poi alla scrittrice e regista Wanda Marasco autrice del libro Di spalle a questo mondo (ed. Neri Pozza) vincitore del Premio Campiello 2025. Wanda Marasco sarà intervistata dalla giornalista Giulia Ciarapica.



Venerdì 3 luglio immersi nei dei giardini settecenteschi di Palazzo D’Avalos, andrà in scena la serata dedicata ai “Libri Pop” con la partecipazione dei protagonisti del backstage del mondo del cinema e dello spettacolo, di quanti sono protagonisti e scoprono i talenti di oggi e di domani. Dal backstage del piccolo e grande schermo alle serate del Festival, Monica Savaresi produttrice e manager di volti noti italiani e autrice di Bellagio (ed. SEM) converserà con Giulia Ciarapica mentre Carola Carulli converserà prima con Daniele Orazi, fondatore e proprietario dell’agenzia cinematografica DO Agency e autore di Ostiawood (ed. Solferino), e poi con l’attrice Elda Alvigini, nota al grande pubblico come storica interprete nella fiction televisiva de I Cesaroni e autrice di Inutilmentefiga (Santelli Editore).

La serata di sabato 4 luglio sarà dedicata alla “Scienza e divulgazione”. Sarà ancora la giornalista Carola Carulli a parlare con la scrittrice Michela Marzano di Qualcosa che brilla (ed. Rizzoli) un libro che illumina con sincerità disarmante il disagio di una generazione a cui il mondo sembra aver rubato tutto, e con Gabriella Greison, straordinaria narratrice di fisica e meccanica quantistica e tra le voci italiane più autorevoli del racconto della scienza, autrice di La lunghezza d’onda della felicità (ed. Mondadori).

Completerà la serata la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Metamer, rivolto agli studenti delle scuole secondarie della città e nato allo scopo di stimolare riflessioni profonde su temi generazionali e di attualità. Il premio è presieduto da un giovane talento della letteratura, molto amato dal pubblico del VDA, presente alla serata di premiazione: Matteo Porru, scrittore e giornalista 25enne, già Campiello Giovani e Grand Prix du Livre, ideatore e conduttore del nuovo format Rai Play “Under 25 – Giovani talenti”, dedicato ai ragazzi e alle ragazze “pronti a spiccare il volo”. La sua ultima opera è Il dolore crea l’inverno (ed. Garzanti).

Domenica 5 luglio, nella serata conclusiva dedicata al tema “Filosofia e narrazioni”, il pubblico avrà modo di ascoltare gli scrittori Giuseppe de Alteriis dottorando in neuroscienze computazionali al King’s College London e autore di Non dormire e sogna (ed. Bompiani) in dialogo con la neuropsichiatra Paola Battista; la scrittrice pluripremiata Best Seller Roberta Recchia autrice del pluripremiato Io che ti ho voluto così bene (ed. Rizzoli) che si relazionerà con la giornalista Giulia Ciarapica, la stessa che dialogherà con Erica Cassano sul romanzo Duramadre (ed. Garzanti), e Giorgio Calcara, critico d’arte, poeta e artista, curatore della retrospettiva su Franco Battiato al Museo MAXXI di Roma, autore di Battiato svelato (ed. RaiLibri). Calcara converserà con il direttore di RAI Libri Adriano Monti Buzzetti Colella. L’omaggio musicale sarà affidato a Giovanni Caccamo.

I Giardini di Palazzo D’Avalos aprono anche ai bambini con " FIGURIAMOCI! piccolo festival dell'albo illustrato" a cura di Luana Ciffolilli. Dal 3 al 5 luglio dalle 19 alle 20 in partnership con l’editore Topipittori. Un cartellone dedicato a un pubblico di fascia 4/10 anni, che prevede la presentazione di albi illustrati con autori in presenza, letture ad alta voce e laboratori dedicati all'albo di divulgazione scientifica. In contemporanea avrà luogo l’aperitivo letterario presso i locali partner del festival (vedi programma).

Nel cartellone di eventi anche due laboratori di scrittura ed editoria presso la Biblioteca Mattioli di Vasto in programma il 3 e 4 luglio dalle 18.30 alle 19.30 (per max 15 persone dai 16 anni in su). Il primo laboratorio, curato dalla scrittrice e critica letteraria Giulia Ciarapica, si terrà venerdì 3 luglio su “L’arte della scrittura - dall’idea alla pagina”: un corso dedicato a chi desidera trasformare intuizioni, immagini e storie in parole vive e necessarie.

Il secondo laboratorio, sabato 4 luglio, si terrà sul tema "Leggere inedito: come (e perché) inviare un dattiloscritto a un agente letterario". Il corso tenuto da Roberto Di Pietro, agente letterario dell’Agenzia letteraria Edelweiss di Roma, si propone di mostrare, attraverso esempi pratici, il funzionamento dell'iter di lettura e valutazione di un testo inedito.

Tre appuntamenti extra chiuderanno il grande anno del Vasto d’Autore Festival presso l’Arena Ennio Morricone. Il 20 luglio, infatti, sarà in scena Walter Veltroni con lo spettacolo “Le emozioni che abbiamo vissuto”. Sul palco la prima parte di un progetto che arriverà sino agli anni Duemila e che racconta degli anni Sessanta. Quando tutto sembrava possibile: da Gagarin a Giovanni XXIII, dall’atmosfera di Sapore di sale alle bombe di Piazza Fontana sino allo scioglimento dei Beatles. Il 22 luglioospite d’eccezione sarà il giornalista e direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio con la Lectio Magistralis "Stragi del 1992: cosa vogliono farci dimenticare" un’analisi che non considera gli attentati del 1992 un capitolo chiuso della storia giudiziaria, ma un evento con legami ancora attuali con la classe dirigente italiana. Il 6 settembre, il giornalista Gianni Riotta converserà con il magistrato Bruno Giangiacomo sul libro Generose anime di eroi (ed. Mondadori).



La quinta edizione del Vasto d’Autore Festival è dedicata a Giangiacomo Feltrinelli, figura centrale dell’editoria e della cultura italiana del Novecento, nel centenario della sua nascita. Fu il primo a pubblicare in Italia Il dottor Živago di Boris Pasternak e contribuì a portare nel nostro Paese opere dirompenti per contenuto e stile, come Il tamburo di latta di Günter Grass.

Vasto d’Autore Festival è realizzato da Angelozzi Comunicazione Ets, con la partecipazione e collaborazione del Comune di Vasto – Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo, e con il patrocinio della Provincia di Chieti e della Regione Abruzzo. La manifestazione è sostenuta da sponsor-partner come Metamer, Kairos, Pasquarelli Auto per Audi, Fondazione Bcc Valle del Trigno, Cantina Tollo, Maico, Cerella Autotrasporti, Civeta, Ottica Vincitorio.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero fino ad esaurimento posti. Solo per alcuni eventi (extra date festival) sono previsti biglietti di ingresso. Non è prevista la prenotazione, fatta eccezione per i laboratori di editoria e scrittura di “FIGURIAMOCI! piccolo festival dell'albo illustrato".