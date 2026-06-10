Trivento, studenti in scena tra Virgilio e Dante per il progetto lettura

Si è svolta ieri, 9 giugno, la manifestazione conclusiva del progetto lettura continuità “Dal mito al viaggio dell’anima: dall’Eneide alla Divina Commedia” dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano”. L’iniziativa ha coinvolto gli alunni della classe II B della scuola secondaria di primo grado, coordinati dalle docenti Maria Fiorito e Mariantonietta Fochitto, e le classi V A e V B della scuola primaria guidate dall’insegnante Maria Rita Sigismondi. Obiettivo del progetto è stato quello di avvicinare gli studenti alla lettura dei grandi classici della letteratura, promuovendo la conoscenza di opere che continuano a rappresentare un importante patrimonio culturale e formativo.

L’incontro conclusivo si è aperto con il recital “Mamma ho perso la dritta via”, una rilettura in chiave ironica della Divina Commedia. Gli studenti della II B hanno portato in scena un percorso attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso, alternando momenti teatrali e musicali e riproponendo alcuni dei personaggi più significativi dell’opera di Dante Alighieri. Il recital ha ripercorso un viaggio che si ricollega ai poemi dell’antichità classica, in particolare all’Eneide di Virgilio, guida di Dante nella Commedia.

La scrittura della sceneggiatura, la lettura dei passi più noti dell’opera e l’approfondimento dei personaggi hanno consentito agli studenti di confrontarsi in modo diretto con il capolavoro dantesco. Protagonisti della giornata anche gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, che hanno introdotto l’incontro illustrando il percorso svolto sull’Eneide e sull’Iliade. I ragazzi hanno inoltre dato prova delle competenze acquisite attraverso la lettura di alcuni brani dei due poemi, condividendo la propria esperienza con i compagni che il prossimo anno inizieranno il percorso nella scuola secondaria di primo grado.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, professoressa Ida Cimmino, che ha sottolineato il valore di attività didattiche capaci di coinvolgere gli studenti attraverso modalità innovative, favorendo non solo l’apprendimento, ma anche l’interiorizzazione dei contenuti culturali e formativi della letteratura.