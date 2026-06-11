Al via a Salcito lo Sportello di Ascolto Psicologico "So Starti Accanto"









L'Amministrazione Comunale di Salcito Ã¨ lieta di informare la cittadinanza dell'attivazione dello Sportello di Ascolto Psicologico "So Starti Accanto", un importante servizio gratuito dedicato al benessere psicologico e alla promozione della salute mentale della comunitÃ .



L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto "So Starti Accanto", promosso da APS Formiamoci, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato in collaborazione con MOIGE â€“ Movimento Italiano Genitori, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Salcito.



Lo sportello, curato dal Dott. Rosario Giovanni Marini, psicologo e psicoterapeuta, rappresenta uno spazio protetto di accoglienza, ascolto, sostegno e orientamento rivolto ai cittadini di etÃ compresa tra i 14 e i 99 anni.



L'obiettivo Ã¨ offrire un supporto qualificato a persone, famiglie e giovani che attraversano momenti di difficoltÃ , contribuendo alla prevenzione di fragilitÃ sociali, disagio, dipendenze e situazioni di isolamento.



? Periodo di attivitÃ : dal 12 giugno al 29 gennaio



? Sede: Ex Edificio Scolastico â€“ Comune di Salcito



? ModalitÃ di accesso: esclusivamente su appuntamento, in un ambiente riservato e accogliente.



Le prenotazioni dovranno essere effettuate attraverso il sito istituzionale del Comune di Salcito, nella sezione:



Home â†’ Servizi â†’ Salute, Benessere e Assistenza â†’ Prenotazione colloqui con lo psicologo



Prima del primo incontro sarÃ necessario scaricare, compilare e consegnare il modulo di consenso informato disponibile sul portale comunale.



L'Amministrazione Comunale conferma cosÃ¬ il proprio impegno nella costruzione di una comunitÃ sempre piÃ¹ inclusiva, attenta ai bisogni delle persone e capace di promuovere il benessere sociale attraverso servizi concreti e di prossimitÃ .



Ascoltare Ã¨ il primo gesto di cura.







