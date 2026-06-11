Laboratori Espressivi a Salcito: un percorso di crescita, ascolto e prevenzione





Il Comune di Salcito informa la cittadinanza che, nell'ambito dell'Avviso n. 2/2024 finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali â€“ Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, e promosso da APS Formiamoci, si terrÃ il primo evento dei Laboratori Espressivi, realizzato in collaborazione con MOIGE â€“ Movimento Italiano Genitori.



L'iniziativa nasce con l'obiettivo di prevenire devianza, dipendenze e fragilitÃ sociali, rafforzando il dialogo tra generazioni e promuovendo una rete territoriale di supporto tra istituzioni, famiglie, cittadini e servizi educativi.



Data e luogo dell'evento

VenerdÃ¬ 12 giugno 2026

Ore 16:00 â€“ 19:00

Ex Edificio Scolastico â€“ Comune di Salcito



Contenuti dei Laboratori Espressivi

I laboratori saranno guidati da pedagogisti ed educatori professionisti e offriranno ai partecipanti uno spazio dedicato alla creativitÃ , all'espressione emotiva e al confronto intergenerazionale.

Il percorso intende sensibilizzare sui temi del benessere dell'anima, della prevenzione delle dipendenze e della costruzione di relazioni positive all'interno della comunitÃ .



Un progetto per la comunitÃ

L'iniziativa rientra nel programma "So starti accanto", che promuove una comunitÃ che ascolta, accoglie e sostiene.

Un invito aperto a tutti i cittadini a partecipare e contribuire alla crescita condivisa del territorio.



Oggi accanto, domani insieme...

