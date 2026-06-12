Dopo il crollo causato dal maltempo di marzo, torna percorribile a senso unico alternato l'arteria che collega la costa ai comuni dell'Alto Vastese

Riapre oggi con senso unico alternato la SP 184 “Fondo Valle Treste” che - a seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato la Provincia di Chieti a partire dal 31 marzo scorso - era stata interessata da importanti fenomeni erosivi da parte del fiume omonimo che, in prossimità del km 7+150, avevano determinato il crollo del corpo stradale. Nell’occasione l’infrastruttura aveva subìto il crollo della sede stradale con interessamento della totalità della carreggiata per un’estensione di circa 100 metri, e l’erosione della scarpata per ulteriori 200 metri, unitamente a fenomeni di caduta massi diffusi su più punti.

Nell’immediatezza dell’evento la Provincia ha disposto con propria ordinanza n. 968 del 3 aprile l’interdizione al transito veicolare dal km 4+480 in territorio del Comune di Cupello al km 8+000 in territorio del Comune di San Buono. Considerata la tipologia e l’entità del fenomeno, la peculiarità dell’area (caratterizzata dalla presenza del fiume Treste a ridosso della sede stradale) e l’importanza strategica dell’arteria stradale interessata, il Genio civile regionale – in qualità di Autorità idraulica – aveva provveduto ad attivare una procedura urgente finalizzata al ripristino e alla protezione del corpo stradale eroso dal fiume, con una spesa di 495.000 euro + Iva.

Nel contempo, al fine di ripristinare la transitabilità della strada in questione, la Provincia ha attivato le procedure di somma urgenza per la caduta massi lungo la strada, per un costo di 42.944 euro. Non appena il Genio civile ha terminato i lavori, l’ente ha avviato un ulteriore intervento del costo di 99.980,51 euro per il rifacimento della sede stradale, che è in fase di completamento.

Per il consigliere delegato allo stato di emergenza Arturo Scopino “marciando a tappe forzate e con uno sforzo notevole da parte degli uffici tecnici, cui va il mio ringraziamento, è stato possibile affrontare questa situazione grazie alla collaborazione virtuosa tra la Provincia di Chieti e il Genio civile regionale, una sinergia che ha risolto un’emergenza che stava creando forti disagi alle comunità dell’area vastese”.

Chieti, 12/06/2026