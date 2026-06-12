Dalla diagnosi alla cura: al Responsible Research Hospital un nuovo percorso senologico dâ€™eccellenza per il Molise

Dalla diagnosi alla cura: grazie a RRH arriva in Molise nuovo percorso senologico Il Responsible Research Hospital di Campobasso rafforza il proprio Centro di Senologia con due importanti innovazioni: l'attivazione della mammografia con mezzo di contrasto (CEM), disponibile per la prima volta in Molise, e il completo rinnovamento del servizio di biopsia stereotassica VABB.

Le nuove dotazioni consentono di offrire alle donne molisane un percorso senologico sempre piÃ¹ completo, rapido e accurato, evitando nella maggior parte dei casi la necessitÃ di rivolgersi a strutture fuori regione e garantendo standard assistenziali allineati ai migliori centri di riferimento nazionali. La mammografia con mezzo di contrasto rappresenta una delle metodiche piÃ¹ avanzate oggi disponibili per lo studio della mammella. L'esame combina la mammografia digitale con la somministrazione endovenosa di mezzo di contrasto, permettendo di evidenziare con elevata accuratezza le aree di aumentata vascolarizzazione tipiche delle lesioni sospette. Le informazioni ottenute sono comparabili a quelle della risonanza magnetica mammaria, ma con tempi piÃ¹ rapidi, maggiore comfort per la paziente e migliore accessibilitÃ . Contestualmente, il Centro rinnova la biopsia stereotassica con aspirazione forzata (VABB) grazie a un nuovo lettino dedicato e a un avanzato sistema di campionamento in tomosintesi.

La metodica consente di eseguire prelievi mirati di lesioni visibili esclusivamente alla mammografia, come le microcalcificazioni sospette, completando il percorso diagnostico direttamente in Molise. Â«Le innovazioni â€“ sottolinea la senologa Eleonora Cucci â€“ completano una piattaforma diagnostica tra le piÃ¹ avanzate del Centro-Sud Italia, che comprende mammografia digitale con tomosintesi, ecografia mammaria, risonanza magnetica con mezzo di contrasto, ago-biopsie ecoguidate e diagnostica integrata multidisciplinareÂ». La qualitÃ e la tempestivitÃ della diagnosi costituiscono il presupposto di una chirurgia senologica moderna e personalizzata. Per questo ogni caso viene valutato collegialmente da un'Ã©quipe multidisciplinare composta da radiologi, senologi, chirurghi, anatomopatologi, oncologi, radioterapisti, chirurghi plastici e personale infermieristico dedicato, garantendo un percorso completo che va dalla prevenzione al follow-up.

Â«Queste innovazioni â€“ afferma Graziano Pernazza, Direttore della U.O.C. di Chirurgia Oncologica Robotica Avanzata â€“ si integrano con l'offerta di chirurgia oncologica robotica avanzata giÃ presente nella nostra struttura Investire in tecnologie, professionalitÃ e tempestivitÃ diagnostica significa offrire ai cittadini risposte di salute ai piÃ¹ elevati livelli qualitativi e ridurre la necessitÃ di curarsi fuori regione. La chirurgia oncologica e di alta complessitÃ rappresenta oggi uno dei principali punti di forza di Responsible Research Hospital come polo di eccellenza interregionaleÂ».

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