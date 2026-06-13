Negramaro a Campobasso, in 7mila per la data zero del nuovo tour: «Tutto è cominciato da qui»

Grande partecipazione ieri sera nell’area eventi di Selvapiana, a Campobasso, per il concerto dei Negramaro, chiamati a chiudere il Festival dei Misteri con la data zero del loro nuovo tour. Circa 7mila persone hanno affollato l’area concerti per assistere allo spettacolo della band guidata da Giuliano Sangiorgi, con una presenza trasversale che ha visto riunite sotto il palco diverse generazioni.

Un legame, quello con il Molise, ribadito più volte nel corso della serata dallo stesso Sangiorgi, che ha ricordato il rapporto speciale con Montagano, luogo legato ai primi passi della band. «Qualcuno dice che il Molise non esiste? Potete urlare più che potete? Siete incredibili», ha detto Sangiorgi rivolgendosi al pubblico. Il frontman ha poi ricordato le ragioni del forte legame della band con il territorio: «Campobasso ha un significato particolare per noi: siamo cresciuti a Montagano, la nostra carriera musicale è cominciata in quelle zone; con la manager di allora, stavamo sempre lì a prepararci a quello che sarebbe stato il nostro cammino». Il saluto al paese: «Ciao a tutti, ciao Montagano. Per me è un onore, tutto è cominciato da qui».

Lo spettacolo si è aperto con “Ricominciamo tutto”, in un colpo d’occhio reso ancora più suggestivo da grandi sfere gonfiabili a forma di luna che hanno attraversato il pubblico. Sangiorgi ha poi ricordato i 26 anni di carriera dei Negramaro e il significato di una scelta controcorrente: far partire il nuovo tour da una realtà lontana dai principali circuiti nazionali. Per circa due ore la band ha ripercorso alcune delle pagine più significative della propria carriera, proponendo brani molto amati dal pubblico come “Solo 3 min”, “Estate”, “Fino all’imbrunire”, “Via le mani dagli occhi”, “Meraviglioso”, “Marziani” e “Mentre tutto scorre”. Particolarmente apprezzato anche il medley al pianoforte eseguito da Sangiorgi con “Sei”, “Attenta” e “Sing-hiozzo”. Dopo la prova generale di Campobasso, il debutto ufficiale del tour è in programma il 20 giugno a Roma.