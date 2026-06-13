TAR Molise sospende il DCA, i Commissari: rischio per la sanitÃ  territoriale e i servizi ai cittadini

La SanitÃ territoriale ha bisogno di essere riorganizzata, non bloccata
Con la sospensione cautelare del DCA n. 45/2026 da parte del TAR Molise, viene messa a rischio lâ€™opportunitÃ di garantire ai cittadini molisani servizi sanitari fondamentali che sarebbero stati assicurati dalla nuova organizzazione della ContinuitÃ Assistenziale allâ€™interno delle Case di ComunitÃ .
In particolare, il modello organizzativo prevedeva:
â€¢ la presenza garantita di un medico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con incremento del numero di professionisti nei turni delle sedi a maggiore affluenza della regione (Campobasso, Isernia, Termoli, Venafro, Bojano e Larino) e la salvaguardia di alcuni presidi situati in aree disagiate;
â€¢ lâ€™erogazione di prestazioni infermieristiche domiciliari per necessitÃ indifferibili (fleboclisi, cateterizzazioni, medicazioni e monitoraggio dei parametri vitali), a favore dei pazienti fragili;
â€¢ lâ€™attivazione di prestazioni di diagnostica di primo livello avanzata, sia ambulatoriali sia domiciliari, individuate per la prima volta come LEA, tra cui elettrocardiogrammi, ecografie ed esami del sangue mediante prelievo capillare;
â€¢ lâ€™inserimento del paziente in un unico percorso assistenziale territoriale, ambulatoriale e domiciliare, attraverso la standardizzazione delle prestazioni di telemedicina e lâ€™utilizzo della cartella clinica digitalizzata;
â€¢ la riduzione delle criticitÃ nei flussi di accesso ai Pronto Soccorso degli ospedali pubblici.
Si Ã¨ scelto invece di mantenere una situazione che da anni evidenzia significative criticitÃ e che non riesce a garantire una risposta assistenziale adeguata, caratterizzata da:
â€¢ presenza del medico di ContinuitÃ Assistenziale limitata ai soli turni notturni e festivi;
â€¢ un numero di sedi di ContinuitÃ Assistenziale non coerente con gli standard nazionali, con il concreto rischio di turni scoperti a causa della nota carenza di personale medico e con un impiego di risorse economiche aggiuntive sempre piÃ¹ difficilmente sostenibile, spesso destinato a mantenere operative sedi con un numero molto limitato di accessi mensili.
Va inoltre sottolineato che non esistono evidenze che colleghino automaticamente la razionalizzazione delle sedi a un incremento degli accessi ai Pronto Soccorso, come qualche disinformato continua a sostenere.
Il Molise rappresenta infatti una delle regioni con il piÃ¹ elevato numero di sedi di ContinuitÃ Assistenziale in rapporto alla popolazione e, al tempo stesso, con una delle piÃ¹ alte percentuali di codici bianchi e verdi registrati nei Pronto Soccorso.
Analoghe considerazioni valgono per la presunta correlazione con il fenomeno dello spopolamento, tesi priva di qualsiasi riscontro scientifico.
Il Molise dispone dagli anni Ottanta di una rete di ContinuitÃ Assistenziale tra le piÃ¹ capillari dâ€™Italia in rapporto alla popolazione, seconda soltanto a quella della Calabria.
Eppure, la regione continua a registrare da decenni un progressivo e strutturale calo demografico. Tale evidenza dimostra lâ€™assenza di un rapporto causale tra le due dinamiche e suggerisce, semmai, una riflessione di segno opposto.
â€¢ professionisti spesso privi di adeguati strumenti tecnologici e diagnostici per svolgere al meglio la propria attivitÃ e gestire efficacemente anche le situazioni meno complesse;
â€¢ difficoltÃ nellâ€™attivazione delle Case di ComunitÃ entro le scadenze previste, con il rischio concreto per la Regione Molise di non conseguire gli obiettivi della Missione 6 â€“ Salute del PNRR.
Ãˆ verosimile che chi ha intrapreso questa iniziativa non abbia pienamente valutato lo stato attuale dellâ€™assistenza territoriale nÃ© le possibili conseguenze che tale decisione potrebbe determinare per i cittadini.
Occorre inoltre chiarire che il provvedimento non ripristina automaticamente il precedente assetto organizzativo delle 44 sedi, ma determina una situazione di significativa incertezza gestionale per coloro che sono chiamati a garantire lâ€™assistenza territoriale in Molise.
Come sempre, prendiamo atto con il dovuto rispetto dellâ€™Ordinanza del TAR Molise.
Le decisioni dellâ€™AutoritÃ giudiziaria si rispettano e si applicano.
Tuttavia, nellâ€™esercizio delle prerogative previste dallâ€™ordinamento, esse possono essere sottoposte ai previsti strumenti di impugnazione.
Campobasso, 13 giugno 2026
Il Commissario ad Acta â€“ Avv. Marco Bonamico
Il Subcommissario â€“ Sen. Ulisse Di Giacomo