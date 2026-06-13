Regione Molise: ricognizione danni maltempo, superati i 40 milioni di fabbisogno – in corso il Piano degli interventi e la seconda fase di verifica

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ringrazia la struttura che sta lavorando alla ricognizione dei danni dell'emergenza maltempo dello scorso mese di aprile e ringrazia i sindaci per la pronta collaborazione al termine della prima fase della ricognizione, su cui si sta attualmente operando, a seguito della scadenza dei termini della prima fase del censimento. Sin dal conferimento dell'incarico di Commissario delegato, il Presidente Francesco Roberti ha adottato l'Ordinanza n. 1 del 19 maggio 2026, che ha definito criteri, procedure e modalità operative per la ricognizione dei danni e per la predisposizione del Piano degli interventi previsto dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

La prima fase delle attività ha riguardato tutte le amministrazioni pubbliche interessate, chiamate a segnalare gli interventi urgenti necessari per l'assistenza alla popolazione, la tutela della pubblica incolumità, il ripristino dei servizi essenziali e delle infrastrutture danneggiate. Le ricognizioni sono state effettuate attraverso la piattaforma dedicata attivata dalla Regione Molise e hanno evidenziato un fabbisogno superiore ai 40 milioni di euro, a fronte dei 20 milioni di euro attualmente stanziati dal Governo per la prima fase emergenziale. In queste settimane, l'ufficio Opere per l'Emergenza della Protezione Civile ha lavorato costantemente con Comuni, Province, enti, strutture tecniche regionali e Dipartimento nazionale della Protezione Civile per verificare le richieste pervenute, individuare le priorità assolute e definire gli interventi più urgenti (i 20 milioni già stanziati), con particolare attenzione alle situazioni che presentano ancora rischi residui per cittadini e territori. Le interlocuzioni sono ormai in fase conclusiva e il Piano degli interventi sarà trasmesso a breve al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con il quale il confronto è quotidiano e pienamente condiviso.

Nelle prossime settimane sarà inoltre avviata la Fase B prevista dall'ordinanza nazionale, che consentirà di procedere alla ricognizione dei danni relativi alle infrastrutture pubbliche e ai privati, passaggio fondamentale per definire il quadro complessivo dei fabbisogni e richiedere al Governo e al Dipartimento della Protezione Civile le ulteriori risorse necessarie. Per quanto riguarda, invece, il comparto agricolo, si evidenzia che la ricognizione dei danni è stata già accertata con Delibera di Giunta regionale (30 milioni di euro) e le attività di competenza sono seguite dall'Assessorato regionale all'Agricoltura, che sta portando avanti il lavoro necessario per l'ottenimento del decreto del Ministero dell'Agricoltura. L'emergenza richiede serietà, metodo e rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale. È esattamente ciò che la struttura commissariale, la Regione Molise e tutti gli enti coinvolti stanno facendo quotidianamente per garantire risposte concrete ai territori colpiti.