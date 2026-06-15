Partecipa a Alto Molise

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Colli a Volturno, veicolo in fiamme sulla Statale 158 al km 31: traffico temporaneamente bloccato

Attualità
Condividi su:

A renderlo noto è Anas. Per un veicolo in fiamme, sulla Statale 158 “Della Valle del Volturno” è temporaneamente bloccato il tratto al km 31+000, in entrambe le direzioni, a Colli a Volturno, in provincia di Isernia.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento: Anas comunica il ripristino della normale circolazione sulla Statale 158 “Della Valle del Volturno”.

Foto copertina: repertorio Anas


 

Condividi su:

Seguici su Facebook