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Termoli, la Capitaneria di porto accoglie 25 scout del Reparto Matese Campobasso

I ragazzi dellâ€™Agesci hanno visitato la sede della Guardia Costiera, la Sala Operativa e le unitÃ  navali nellâ€™ambito di unâ€™iniziativa dedicata alla sicurezza in mare e alla tutela dellâ€™ambiente marino.

AttualitÃ 
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Nellâ€™ambito delle attivitÃ  di educazione e sensibilizzazione promosse dal Comando della Guardia Costiera di Termoli sui temi della salvaguardia della vita umana in mare, della protezione dellâ€™ambiente marino e costiero, della prevenzione e contrasto dellâ€™inquinamento, della sicurezza della navigazione e della tutela delle risorse ittiche, la Capitaneria di porto ha accolto presso la propria sede 25 giovani scout, di etÃ  compresa tra gli 11 e i 15 anni, appartenenti al Reparto Scout Matese Campobasso dellâ€™Agesci, accompagnati dai rispettivi capi scout.

Nel corso dellâ€™incontro, svoltosi presso la sala riunioni del Comando, i ragazzi hanno assistito ad una conferenza dedicata alle principali variegate funzioni istituzionali svolte dalla Guardia Costiera, supportata dalla proiezione di contenuti multimediali e filmati illustrativi. Successivamente, gli scout hanno avuto lâ€™opportunitÃ  di visitare la Sala Operativa della Guardia Costiera, permanentemente presidiata da operatori per la gestione delle emergenze in mare, nei porti e sulla fascia costiera, nonchÃ© le unitÃ  navali in dotazione, con unâ€™illustrazione delle caratteristiche dei mezzi impiegati e le moderne apparecchiature tecnologiche utilizzate nello svolgimento delle attivitÃ  operative. Lâ€™iniziativa ha rappresentato, ancora una volta, unâ€™importante occasione per avvicinare i giovani al mondo della Guardia Costiera, consentendo loro di approfondire la conoscenza delle molteplici ed articolate attivitÃ  svolte dal Corpo e, al contempo, promuovere una maggiore consapevolezza e partecipazione attiva degli stessi nella tutela dellâ€™ambiente marino e costiero.

I rappresentanti della Capitaneria di porto hanno evidenziato il valore strategico del mare per la comunitÃ , sotto il profilo economico, sociale e culturale, soffermandosi sul ruolo fondamentale svolto dalla Guardia Costiera nella sua protezione. Ai giovani scout Ã¨ stata sottolineata lâ€™importanza di sviluppare un forte senso civico e di responsabilitÃ  verso lâ€™ambiente ed il territorio marino costiero, incoraggiandoli a diventare cittadini consapevoli e protagonisti attivi nella tutela dello stesso.

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