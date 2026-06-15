Termoli, la Capitaneria di porto accoglie 25 scout del Reparto Matese Campobasso

Nellâ€™ambito delle attivitÃ di educazione e sensibilizzazione promosse dal Comando della Guardia Costiera di Termoli sui temi della salvaguardia della vita umana in mare, della protezione dellâ€™ambiente marino e costiero, della prevenzione e contrasto dellâ€™inquinamento, della sicurezza della navigazione e della tutela delle risorse ittiche, la Capitaneria di porto ha accolto presso la propria sede 25 giovani scout, di etÃ compresa tra gli 11 e i 15 anni, appartenenti al Reparto Scout Matese Campobasso dellâ€™Agesci, accompagnati dai rispettivi capi scout.

Nel corso dellâ€™incontro, svoltosi presso la sala riunioni del Comando, i ragazzi hanno assistito ad una conferenza dedicata alle principali variegate funzioni istituzionali svolte dalla Guardia Costiera, supportata dalla proiezione di contenuti multimediali e filmati illustrativi. Successivamente, gli scout hanno avuto lâ€™opportunitÃ di visitare la Sala Operativa della Guardia Costiera, permanentemente presidiata da operatori per la gestione delle emergenze in mare, nei porti e sulla fascia costiera, nonchÃ© le unitÃ navali in dotazione, con unâ€™illustrazione delle caratteristiche dei mezzi impiegati e le moderne apparecchiature tecnologiche utilizzate nello svolgimento delle attivitÃ operative. Lâ€™iniziativa ha rappresentato, ancora una volta, unâ€™importante occasione per avvicinare i giovani al mondo della Guardia Costiera, consentendo loro di approfondire la conoscenza delle molteplici ed articolate attivitÃ svolte dal Corpo e, al contempo, promuovere una maggiore consapevolezza e partecipazione attiva degli stessi nella tutela dellâ€™ambiente marino e costiero.

I rappresentanti della Capitaneria di porto hanno evidenziato il valore strategico del mare per la comunitÃ , sotto il profilo economico, sociale e culturale, soffermandosi sul ruolo fondamentale svolto dalla Guardia Costiera nella sua protezione. Ai giovani scout Ã¨ stata sottolineata lâ€™importanza di sviluppare un forte senso civico e di responsabilitÃ verso lâ€™ambiente ed il territorio marino costiero, incoraggiandoli a diventare cittadini consapevoli e protagonisti attivi nella tutela dello stesso.