Scade oggi la presentazione delle liste per il Consiglio provinciale di Isernia: sfida tra centrodestra e centrosinistra

ISERNIA – Scade oggi a mezzogiorno il termine per la presentazione delle liste elettorali in vista del rinnovo del Consiglio provinciale di Isernia. Saranno due gli schieramenti che si contenderanno i seggi nell’assemblea di Palazzo Berta: “Autonomia e Identità”, espressione del centrodestra, e “Insieme per la Provincia di Isernia”, sostenuta dal centrosinistra.

La lista Autonomia e Identità schiera dieci candidati in rappresentanza delle diverse componenti della coalizione. Per Fratelli d’Italia corrono Chiara Staffieri, consigliera comunale di Montaquila, e Massimo Zullo, esponente di Venafro. Forza Italia punta invece su Manolo Sacco di Pescolanciano e Nunzia Nucci di Sant’Angelo del Pesco. La Lega presenta Cesare Pietrangelo di Isernia e Angela Perpetua di Carpinone. Completano la lista Giacomo Lombardi di Roccamandolfi e Fosca Colli di Sant’Elena Sannita per i Popolari, Luigi Antenucci di Pietrabbondante per Noi Moderati e Pierluigi Izzi di Scapoli, indipendente di area centrodestra.

Sul fronte opposto, la lista Insieme per la Provincia di Isernia riunisce amministratori e rappresentanti civici provenienti da diversi comuni della provincia. Per il Partito Democratico sono candidati Candido Paglione, sindaco di Capracotta, e Giuseppe Centracchio di Rocchetta al Volturno. In lista figurano inoltre gli indipendenti Amalia Gennarelli e Marco Cacciavillani, entrambi di Agnone, Sara Ferri di Isernia per Alleanza Verdi e Sinistra, Anna Ferrari di Venafro, Giuliano Di Lucia di Sessano del Molise, Rossana Ficco di Forlì del Sannio, Marcello Martino di Filignano e Monica Zullo di Conca Casale.

Le elezioni, che si svolgeranno con il sistema di secondo livello riservato a sindaci e consiglieri comunali del territorio, sono in programma domenica 5 luglio presso la sede della Provincia in via Berta. I seggi resteranno aperti dalle 8 alle 20 e, al termine delle operazioni di voto, si procederà immediatamente allo scrutinio delle schede.

La competizione vedrà dunque confrontarsi due schieramenti che puntano a guidare l’ente provinciale nei prossimi anni, in una tornata elettorale che coinvolgerà gli amministratori locali chiamati a scegliere i nuovi componenti del Consiglio provinciale.