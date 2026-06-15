“Tesori dal Mare”: a Vasto Marina oltre quarant’anni di passione per la malacologia nella raccolta di Rocco Paone

Dietro ogni conchiglia c’è una storia. Alcune arrivano da mari lontani, altre sono così rare da essere difficili da ritrovare persino tra i collezionisti più esperti. È questo il patrimonio naturalistico che Rocco Paone, appassionato e collezionista di Arielli (CH), ha deciso di condividere con il pubblico attraverso la mostra malacologica “Tesori dal Mare”, allestita presso la “Rotonda” sul Lungomare Cordella di Vasto Marina.

Abbiamo visitato la mostra nella giornata di domenica 14 giugno, a poche ore dall’inaugurazione avvenuta il giorno precedente. Numerosi i visitatori presenti, tra famiglie, curiosi e appassionati, intenti ad osservare gli esemplari esposti. Un interesse che conferma il successo di un’iniziativa che porta per la prima volta a Vasto una mostra interamente dedicata alla malacologia.

Paone racconta di una passione nata molti anni fa e cresciuta nel tempo fino a diventare una raccolta di grande valore naturalistico, costruita in oltre quarant’anni di ricerca. Gli esemplari provengono da diverse parti del mondo e comprendono specie dalle forme più disparate, alcune particolarmente rare.

Tra queste vi sono anche conchiglie che il collezionista considera praticamente introvabili: esemplari posseduti in un unico pezzo o, al massimo, in doppio esemplare, che non gli è più capitato di incontrare nel corso degli anni. Quanto esposto a Vasto Marina rappresenta soltanto una piccola parte dell’intera raccolta. Le conchiglie visibili sarebbero infatti circa un decimo di quelle custodite da Paone. Non mancano pezzi particolari, come le conchiglie incise, testimonianza dell’incontro tra la bellezza naturale e il lavoro dell’uomo.

Alla domanda sulla possibilità di realizzare una sede espositiva permanente, Paone spiega che la delicatezza dei reperti rende difficile una soluzione di questo tipo. Le conchiglie richiedono particolari condizioni di conservazione, al riparo dalla luce e da altri fattori che potrebbero comprometterne lo stato nel tempo. Per questo motivo la collezione resta privata e occasioni come questa diventano particolarmente preziose.

Per gli appassionati del mare, ma anche per i semplici curiosi, la mostra offre l’opportunità di avvicinarsi a un mondo poco conosciuto, fatto di forme sorprendenti, colori e straordinari esempi di biodiversità marina. Un viaggio tra specie provenienti da diversi ecosistemi che permette di scoprire la ricchezza e la varietà della vita marina attraverso uno dei suoi elementi più affascinanti. Tra le informazioni fornite ai visitatori figura anche la precisazione che gli esemplari esposti non sono soggetti alla documentazione C.I.T.E.S. (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione), sulla base delle disposizioni previste dalla Convenzione di Washington.



L’iniziativa, ospitata presso “La Rotonda” di Vasto Marina, è organizzata dal Consorzio Vivere Vasto Marina con il patrocinio del Comune di Vasto e la collaborazione del Lions Club Vasto Host. La mostra resterà aperta fino al 19 giugno, ogni sera dalle 18 alle 24, con ingresso libero.