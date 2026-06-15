Dai laboratori al design: i maestri del legno Loreto e Antonio Giuliano aprono un nuovo show room di porte e parquet

L'eccellenza della lavorazione del legno fa un importante passo avanti. I maestri artigiani Loreto e i figlio Antonio Giuliano annunciano l'ampliamento della propria attivitÃ con l'apertura di un esclusivo show room interamente dedicato a porte di design e parquet di alta qualitÃ .

Dopo anni passati a trasformare la materia prima in vere e proprie opere d'arte nei loro laboratori, Loreto e Antonio Giuliano hanno deciso di creare uno spazio moderno e accogliente dove clienti, architetti e appassionati di arredamento possano toccare con mano la qualitÃ delle loro selezioni.

Il nuovo spazio espositivo offrirÃ :

Porte da interni ed esterni: soluzioni capaci di coniugare sicurezza, isolamento e stile, dai modelli classici a quelli piÃ¹ contemporanei.

Parquet e pavimenti in legno: una vasta gamma di essenze, finiture e formati per donare calore ed eleganza a ogni tipo di ambiente.

Consulenza su misura: l'esperienza e la competenza dei maestri Giuliano al servizio del cliente per guidarlo nella scelta migliore per la propria casa.

Â«Questo show room rappresenta il coronamento di un percorso fatto di passione, fatica e amore per il legnoÂ», spiegano Loreto e Antonio. Â«Vogliamo che non sia solo un punto vendita, ma un luogo di ispirazione dove l'artigianato incontra il design contemporaneoÂ».