Elezioni provinciali a Isernia, depositate le candidature: sfida tra “Autonomia e Identità” e “Insieme per la Provincia”

È scaduto questa mattina, 15 giugno, alle ore 12 il termine per la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Isernia. Due le compagini in corsa: “Autonomia e Identità” e “Insieme per la Provincia”. Di seguito, i candidati:

Autonomia e Identità - Luigi Antenucci (Pietrabbondante), Fosca Colli (Sant’Elena Sannita), Pierluigi Izzi (Scapoli), Giacomo Lombardi (Roccamandolfi), Nunziatina Nucci (Sant’Angelo del Pesco), Angela Perpetua (Carpinone), Cesare Pietrangelo (Isernia), Manolo Sacco (Pescolanciano), Chiara Staffieri (Montaquila) e Massimo Zullo (Venafro).

Insieme per la Provincia - Marco Cacciavillani (Agnone), Giuseppe Centracchio (Scapoli), Giuliano Di Lucia (Sessano del Molise), Anna Ferreri (Venafro), Sara Ferri (Isernia), Rosanna Ficco (Forlì del Sannio), Amalia Gennarelli (Agnone), Marcello Martino (Filignano), Candido Paglione (Capracotta) e Monica Zullo (Conca Casale). Le elezioni si svolgeranno il 5 luglio, il seggio in via Berta sarà aperto dalle ore 8 alle ore 20. A votare saranno esclusivamente gli amministratori.

Il voto è ponderato sulla base del numero di abitanti del Comune che l’amministratore rappresenta. Lo scrutinio, dal quale sarà definita la nuova composizione del Consiglio provinciale, inizierà al termine delle operazioni di voto.