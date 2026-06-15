Isernia: weekend di controlli straordinari, identificate 246 persone

La Polizia di Stato in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza della Provincia di Isernia, hanno effettuato controlli straordinari del territorio nel fine settimana, disposti con ordinanza del Questore della Provincia di Isernia sulla base di quanto definito durante la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Scopo dell'azione Ã¨ stata la prevenzione dei reati nei parchi e nelle piazze del centro cittadino, al fine di garantire una piÃ¹ articolata presenza delle Forze di Polizia nelle aree in cui, con l'inizio della stagione estiva, Ã¨ prevista una maggiore affluenza di giovani nei luoghi di aggregazione in orario serale e notturno, soprattutto nei fine settimana.

Nel corso del servizio tra la sera di venerdÃ¬ e la giornata di sabato sono state identificate un totale di 246 persone di cui 20 stranieri e 31 con precedenti a carico mentre sono stati eseguiti 10 posti di controllo in cui venivano controllati 123 veicoli.

I servizi di controllo proseguiranno anche nei prossimi fine settimana con l'obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalitÃ diffusa, comportamenti illeciti e situazioni di degrado urbano, nell'ottica di una rafforzata presenza sul territorio della Forze di Polizia a tutela della sicurezza della collettivitÃ .

In ragione dell'esponenziale crescita del fenomeno criminale riscontata negli ultimi tempi presso la Provincia di Isernia e con particolare riferimento all'ultimo episodio delittuoso che ha visto coinvolti in una rissa diversi giovani, il fine settimana tra venerdÃ¬ 12 e sabato 13 c.m., Ã¨ stato protagonista di straordinari servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato su ordine del Questore. Lo stesso, su impulso delle direttive impartite dal Prefetto in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto con ordinanza le attivitÃ da realizzare.

L'operazione, eseguita in collaborazione con gli equipaggi delle altre Forze di Polizia presenti sul territorio della Provincia, ha avuto l'obiettivo di limitare i fenomeni di illegalitÃ diffusa e di degrado urbano. I predetti servizi hanno garantito, nello specifico, un'efficace gestione della movida, fenomeno in aumento durante la stagione estiva.

Le pattuglie della Questura, insieme con le unitÃ messe a disposizione dal Reparto Prevenzione Crimine, hanno potenziato l'attivitÃ di controllo del territorio, prevenendo e contrastando fenomeni di illegalitÃ tipici dei momenti associativi come risse, abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, attraverso presidi fissi e pattuglie appiedate nei luoghi di maggior aggregazione e intrattenimento notturno, con particolare attenzione a Piazza San Celestino. Inoltre gli operatori hanno attuato servizi di vigilanza dinamica e di controllo presso le principali attivitÃ commerciali dedite alla somministrazione di alimenti e bevande alcoliche.

Le sopracitate operazioni di intensificazione dei servizi di prevenzione, nella serata di venerdÃ¬ 12, hanno portato all'identificazione di 95 persone di cui 10 stranieri, 6 posti di controllo con un totale di 69 veicoli controllati. Infine tra il pomeriggio e la sera di sabato 13 sono stati identificati 151 soggetti di cui 10 stranieri, 18 minori e 31 con precedenti a carico mentre venivano effettuati 4 posti di controllo per un totale di 54 veicoli controllati.

allo scopo di accrescere la percezione di sicurezza nella collettivitÃ in modo da salvaguardare la vivibilitÃ delle zone della Provincia caratterizzate da una piÃ¹ intensa attivitÃ aggregativa giovanile.