Il re della mixology sbarca a Casearia: Bruno Vanzan rivoluziona il cocktail con i formaggi italiani.

A Casearia 2026, Bruno Vanzan

porta il formaggio nel cocktail

Alla Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani â€“ dal 28 al 30 agosto 2026 ad Agnone (IS) - due masterclass esclusive per scoprire come i grandi formaggi italiani diventano ingredienti strutturali del bere miscelato.

Lâ€™unione tra il mondo dei formaggi e quello dei cocktail si sta consolidando come una delle frontiere piÃ¹ affascinanti della miscelazione contemporanea. E il 30 agosto 2026, questa tendenza uscirÃ dai banconi dei bar metropolitani per incontrare la filiera tradizionale e i produttori. In Molise, ad Agnone (IS), la quarta edizione di Casearia - Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani, dal 28 al 30 agosto, ospiterÃ un evento speciale: il celebre bartender Bruno Vanzan, due volte campione del mondo di Flair Bartending, sarÃ il protagonista di due masterclass dedicate proprio all'inserimento dei formaggi nel bere miscelato. A Casearia, il formaggio diventerÃ l'ingrediente chiave di ricette liquide ideate da Vanzan, dimostrando come i pilastri della nostra tradizione lattiero-casearia possano trasformarsi in ingredienti strutturali per la miscelazione dâ€™autore, capaci di ispirare i menu dell'alta ristorazione e dei bar piÃ¹ prestigiosi.

Domenica 30 agosto, due Masterclass esclusive con Bruno Vanzan.

Le due masterclass che Bruno Vanzan terrÃ a Casearia 2026 sveleranno l'alchimia e il bilanciamento sensoriale tra il formaggio e il cocktail. La prima sarÃ il 30 agosto alle ore 12:00 e la seconda alle ore 17:00. Durante gli incontri, il barman presenterÃ due ricette inedite create appositamente per l'evento, guidando il pubblico in una degustazione ravvicinata che svelerÃ come le note grasse, sapide o erborinate dei grandi formaggi italiani possano sposarsi alla perfezione con gli elementi di un drink attraverso tecniche moderne di infusione e struttura.

Agnone e il Molise, terra dei formaggi del Centro-Sud.

La cornice dell'evento Ã¨ Agnone (IS), suggestiva cittadina altomolisana insignita del titolo di CittÃ del Formaggio Onaf. Dal 28 al 30 agosto 2026, ospiterÃ la piÃ¹ grande fiera del Centro â€“ Sud del settore, con oltre 70 espositori provenienti da tutta Italia e un ricco programma di showcooking, degustazioni guidate, laboratori per famiglie e visite al patrimonio storico e artigiano locale, come la celebre Fonderia di Campane Marinelli. La presenza di Bruno Vanzan conferma la volontÃ di Casearia di consolidarsi come hub di innovazione enogastronomica e potente motore di attrattivitÃ turistica per l'intero Molise.

Il fuoriclasse mondiale sarÃ uno degli ospiti speciali di Casearia.

Classe 1986, Bruno Vanzan vanta una carriera eclettica costruita con talento e rigorosa gavetta. Con oltre 200 competizioni internazionali all'attivo, ha scalato le vette del beverage globale laureandosi per ben due volte Campione del Mondo di Flair Bartending (la disciplina acrobatica che unisce movimenti tecnici spettacolari all'alchimia della struttura liquida). Oggi Vanzan Ã¨ un imprenditore di spicco e un punto di riferimento mondiale. Conduttore di programmi cult come Cocktail House su Sky Uno e autore per il Cucchiaio Dâ€™Argento, ha firmato ricette per colossi come Emirates, Ferrari e Samsung. Fondatore della BV Holding e di IOVEM Spirits Group, nel 2020 Ã¨ stato nominato Eccellenza Italiana nel Mondo e nel 2023 ha ricevuto il Premio alla Carriera dalla Camera di Commercio. Attento anche all'impatto sociale, nel 2024 ha inaugurato la prima postazione bar accessibile alle persone in sedia a rotelle nel nuovo Headquarters BV. Vanzan Ã¨ uno dei barman piÃ¹ seguiti del pianeta.

Casearia â€“ Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani

Dal 28 al 30 agosto 2026

Agnone (IS), Molise.

Email: info@fieracasearia.it

Sito web: www.fieracasearia.it

Tel. +39 3770829148

Sede: Palasport Agnone, Viale Europa â€“ 86081, Agnone (IS).

Vuoi esporre a Casearia 2026? La call Ã¨ aperta fino al 30 giugno 2026. Il modulo Ã¨ disponibile sul sito ufficiale, all'indirizzo: https://www.fieracasearia.it/esponi/

Per scaricare le immagini di Casearia 2025, link Drive: https://bit.ly/CaseariaStampa2025