Francesco Di Domenica al fianco di Bruno Vanzan: ad Agnone Casearia 2026 diventa spettacolo internazionale

Dal 28 al 30 agosto 2026 torna ad Agnone la Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani, Casearia, uno degli appuntamenti più importanti dedicati alle eccellenze casearie italiane. L’evento, organizzato dall’associazione guidata dai giovani imprenditori agnonesi Giuseppe ed Erasmo Di Pietro, conferma anche quest’anno un programma ricco di espositori, degustazioni ed eventi che valorizzano il territorio e le sue eccellenze.

Tra gli ospiti più attesi ci sarà una delle star mondiali della mixology: Bruno Vanzan, campione mondiale di flair bartending e punto di riferimento internazionale del settore beverage. La sua presenza porterà ad Agnone uno spettacolo unico tra tecnica, intrattenimento e formazione professionale.

Accanto a lui sarà protagonista anche il mondo della Bruno Vanzan Academy, realtà formativa di alto livello che prepara bartender e professionisti del beverage con un approccio che unisce teoria, pratica ed esperienza sul campo.

Il bartender agnonese che affianca Vanzan

Grande attenzione anche per il giovane bartender il 23enne agnonese Francesco Di Domenica, che affiancherà Bruno Vanzan durante Casearia 2026.

Di Domenica è una figura emergente della mixology italiana: da un anno collabora con il team del “Bruno Vanzan Catering”, progetto dedicato a eventi e servizi personalizzati per grandi aziende in Italia e in Europa.

Il suo percorso professionale nasce ad Agnone, dove ha iniziato come bartender al Fénis, per poi proseguire in diverse realtà come Niagara, Ciaccus e Ambra Night a San Teodoro. Oggi lavora al “Cinc”, locale nel cuore di Brera a Milano, portando avanti anche il suo percorso nel flair bartending, disciplina spettacolare che unisce tecnica e acrobazie con bottiglie e shaker.

La sua crescita nel settore lo ha portato a competere in numerose gare nazionali, fino alla finale dell’“Enigmi World Championship” a Vasto, confermando il suo profilo tra i giovani bartender più promettenti del panorama italiano.

Durante Casearia 2026, Francesco Di Domenica sarà al fianco di Bruno Vanzan, contribuendo a portare ad Agnone uno show che unisce territorio, formazione e intrattenimento di livello internazionale.