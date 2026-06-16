Mense scolastiche, rincari record in Molise per le scuole primarie Cittadinanzattiva, Campobasso terza cittÃ  piÃ¹ cara d'Italia

Nell'anno scolastico 2025-2026 una famiglia molisana ha speso in media 86 euro al mese per la mensa di un figlio iscritto alla scuola dell'infanzia e e 97 per uno iscritto alla primaria.

Il costo regionale per la scuola primaria risulta nettamente superiore alla media nazionale che si attesta a 89 euro, registrando un rincaro record del +16,6% rispetto all'anno precedente

Anche per l'infanzia si nota un aumento sensibile, +3,5%. E' quanto emerge dall'ultima indagine di Cittadinanzattiva sulle mense scolastiche.

In Molise, il costo medio a singolo pasto si attesta in linea con la media nazionale per l'infanzia, 4,3 euro, ma per la primaria sale a 4,8 euro. A livello di singoli capoluoghi di provincia, le due cittÃ molisane si posizionano agli estremi opposti delle classifiche. Campobasso registra un balzo delle tariffe per la primaria pari al +22,3%, diventando la terza cittÃ piÃ¹ cara d'Italia con un costo di 6,5 euro a pasto, dietro solo a Parma e Reggio Emilia. Al contrario, Isernia si conferma una delle cittÃ piÃ¹ virtuose con un costo a pasto di soli 3,2 euro sia per l'infanzia che per la primaria.

