Trivento, la Pegasus protagonista al Campionato Regionale 3D: quattro titoli e due bronzi

Si Ã¨ svolto domenica 14 giugno, a Trivento, in contrada Maiella, localitÃ Caruscia, il Campionato Regionale Molise 3D 2026 di tiro con lâ€™arco, organizzato dalla ASD Polisportiva Pegasus. La manifestazione ha richiamato numerosi arcieri provenienti da Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Marche e Puglia, che hanno dato vita a una giornata allâ€™insegna dello sport, della competizione e della condivisione.

Il percorso allestito nella localitÃ Caruscia ha ospitato le sfide delle diverse divisioni del tiro con lâ€™arco 3D, disciplina che si svolge lungo percorsi immersi nella natura e caratterizzati da bersagli tridimensionali. Oltre allâ€™aspetto agonistico, lâ€™evento Ã¨ stato anche unâ€™importante occasione di incontro tra societÃ e atleti provenienti da diverse regioni del Centro-Sud Italia.

Grande soddisfazione in casa Pegasus per gli importanti risultati ottenuti dai propri tesserati, che hanno conquistato quattro titoli regionali e due medaglie di bronzo. A conquistare il titolo regionale sono stati:

Domenico Del Castello, nella divisione Compound Over 20 Maschile;

Jessica Kaur, nella divisione Compound Under 20 Femminile;

Deborah Griguoli, nella divisione Long Bow Under 20 Femminile;

Irene Scampoli, nella divisione Arco Nudo Over 20 Femminile.

Medaglia di bronzo regionale, invece, per:

Benedetto Parisi, nel Compound Over 20 Maschile;

Peppino De Innocentis, nellâ€™Arco Nudo Over 20 Maschile.

Risultati che confermano il buon lavoro svolto dalla societÃ triventina sia sul piano organizzativo sia nella preparazione degli atleti, capaci di distinguersi in una competizione di livello regionale disputata davanti al pubblico di casa.

Al termine della giornata, il tecnico Pierluigi Fierro ha evidenziato il valore del lavoro svolto dagli atleti nel corso della stagione. Â«I risultati ottenuti ci riempiono di soddisfazione. Dietro ogni podio câ€™Ã¨ un percorso fatto di allenamenti, impegno e costanza. Vedere quattro nostri atleti conquistare il titolo regionale e altri due salire sul podio Ã¨ motivo di grande orgoglio per tutta la societÃ e premia il lavoro svolto durante lâ€™annoÂ».

Soddisfatto anche il presidente Elio Fierro, che ha voluto sottolineare soprattutto il clima che ha caratterizzato la manifestazione. Â«Ãˆ stata una domenica molto bella, vissuta come una giornata tra amici. A Trivento abbiamo accolto arcieri provenienti da Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia. Al di lÃ della competizione, Ã¨ stato bello condividere una giornata di sport e amicizia con tante persone accomunate dalla stessa passioneÂ».

Una manifestazione riuscita sotto il profilo sportivo e organizzativo, che ha confermato ancora una volta la capacitÃ della Polisportiva Pegasus di promuovere il tiro con lâ€™arco sul territorio e di organizzare appuntamenti capaci di richiamare partecipanti da piÃ¹ regioni italiane.