Trivento, inaugurato il murales realizzato dagli studenti dell’Omnicomprensivo “Nicola Scarano”

Si è concluso ieri, 15 giugno, con l’inaugurazione del murales realizzato all’ingresso dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento, il modulo “Art Explorers”, promosso nell’ambito del Piano Estate.



L’iniziativa ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria di primo grado in un percorso dedicato all’arte, alla creatività e alla riqualificazione degli spazi scolastici, guidato dall’esperta Silvia Perrella e dalla tutor Filomena Perrella, con il supporto dell’assistente amministrativa Elena Porfirio. Obiettivo del progetto è stato favorire la partecipazione, l’inclusione e il benessere degli studenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. Ispirandosi alle celebri figure stilizzate dell’artista Keith Haring, gli studenti hanno approfondito i linguaggi della comunicazione visiva e sperimentato diverse tecniche pittoriche, partecipando attivamente alla progettazione e alla realizzazione di un’opera collettiva destinata a valorizzare uno degli spazi più rappresentativi dell’istituto.

Nel corso delle attività, svolte sia in aula che all’aperto, gli alunni hanno sviluppato competenze artistiche e relazionali, esercitando capacità di collaborazione e comunicazione attraverso un approccio laboratoriale ed esperienziale. Il murales rappresenta il risultato finale di un percorso che intende trasmettere un messaggio di comunità, partecipazione e crescita.





«Abbiamo assistito alla metamorfosi di questo muro, al passaggio dal grigio al colore, simbolo di speranza per la società dei nostri ragazzi», ha dichiarato l’esperta Silvia Perrella durante la cerimonia inaugurale. L'evento, svoltosi alla presenza degli studenti, delle loro famiglie e dell'assessore comunale con delega all'Istruzione, prof.ssa Elisa Marianacci, è stato l'occasione per condividere il lavoro realizzato.

La cerimonia ha messo in luce non solo il valore artistico e il profondo messaggio dell’opera, ma anche la forza di un percorso condiviso che ha visto scuola, famiglie e amministrazione comunale collaborare attorno a un obiettivo comune. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Ida Cimmino, che ha sottolineato l’importanza di iniziative capaci di promuovere la partecipazione attiva degli studenti e di trasformare gli spazi scolastici in luoghi sempre più accoglienti, significativi e aperti alla comunità.