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#MaturitÃ  2026, al via il 18 giugno con la prova di Italiano. I candidati sono oltre 527 mila

AttualitÃ 
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Lâ€™Esame di MaturitÃ  inizierÃ  giovedÃ¬ 18 giugno 2026 con la prima prova, quella di Italiano. VenerdÃ¬ 19, seguirÃ  la seconda prova.

 

I candidati allâ€™Esame sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare, i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349 (un aumento dello 0,5%). Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025 (un aumento del 7,2%).

 

Sono disponibili anche i dati regionali sugli studenti ammessi alla MaturitÃ  per lâ€™anno scolastico 2025/2026, il cui totale Ã¨ il 96,8% dei candidati.

 

La ripartizione dei candidati per tipo di percorso di studio Ã¨:

 

-        Licei:                   273.959.

-        Tecnici:               167.104.

-        Professionali:     86.684.

 

Le 13.996 commissioni dâ€™Esame che si sono insediate oggi, martedÃ¬ 16 giugno, sono composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni allâ€™Istituzione scolastica.

 

Il Ministero dellâ€™Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di MaturitÃ  (https://www.istruzione.it/esami-di-primo-e-secondo-ciclo-2025-2026/index.html) consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola.

 

Roma, 16 giugno 2026

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