Rotary Club Isernia, passaggio del martelletto: Cristina Notte Ã¨ la nuova presidente

Domenica 14 giugno, presso lâ€™Hotel Dora, si Ã¨ svolta la tradizionale cerimonia del passaggio del martelletto del Rotary Club di Isernia, momento particolarmente significativo nella vita rotariana, che sancisce il passaggio di consegne alla guida del Club. Il Past President Stefano Testa ha ufficialmente affidato il martelletto alla nuova Presidente Cristina Notte, che guiderÃ il Club per lâ€™anno rotariano 2026/2027.

Nel corso della cerimonia, il Presidente uscente ha tracciato un bilancio dellâ€™anno appena concluso, ricordando le numerose iniziative realizzate in favore della comunitÃ locale, con particolare attenzione agli ambiti sociale, culturale e solidale. Â«Ãˆ stato un anno intenso e impegnativo per il nostro Club, durante il quale abbiamo portato avanti diversi service a beneficio del territorioÂ», ha dichiarato Stefano Testa, ringraziando soci e collaboratori per il sostegno e la partecipazione.

La nuova Presidente Cristina Notte ha quindi illustrato le prime linee programmatiche del nuovo anno, esprimendo entusiasmo e senso di responsabilitÃ per lâ€™incarico assunto. Â«Sono orgogliosa di raccogliere questo testimone e di proseguire il cammino del Rotary Club di Isernia con spirito di servizio, amicizia e attenzione concreta alla comunitÃ Â», ha affermato Cristina Notte. Â«Lâ€™obiettivo sarÃ rendere il Club sempre piÃ¹ parte attiva del territorio, attraverso iniziative sociali, culturali, sanitarie e momenti di confronto con altre realtÃ rotarianeÂ».

La serata ha rappresentato anche lâ€™occasione per il passaggio di consegne allâ€™interno del Rotaract Club, che riunisce i giovani dai 18 ai 30 anni, con il passaggio tra Lucia Di Luozzo e Camilla Corrado. Per lâ€™Interact Club, rivolto ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, la guida per il nuovo anno sarÃ affidata a Lorenzo Altopiedi, che raccoglie il testimone da Clarissa Lerza. Il Rotary Club di Isernia, che questâ€™anno ha celebrato i suoi 70 anni di attivitÃ , si conferma cosÃ¬ una delle realtÃ associative piÃ¹ longeve e radicate del territorio, pronta ad affrontare un nuovo anno allâ€™insegna del servizio, della partecipazione e dellâ€™impegno a favore della comunitÃ .