SanitÃ , la denuncia di Andrea Greco: "Asrem spende 60 milioni in servizi non sanitari mentre chiudono i reparti"

Mentre chiudono i reparti, mentre tagliano servizi e assistenza, in Molise si spendono 60 milioni di euro l'anno circa per servizi non sanitari negli ospedali: una spesa che negli anni Ã¨ addirittura aumentata.

Ãˆ questa l'inaccettabile realtÃ che viene fuori esaminando le carte sui conti della nostra sanitÃ regionale, un'attivitÃ che ho cominciato giÃ nel 2018 e che continuerÃ² fino a quando sarÃ fatta totale trasparenza su carenze e sprechi che rischiano di colpire il diritto alla salute di tutti i molisani.

Le ultime decisioni di commissari e sodali politici sono chiare: tagli agli ospedali di Agnone, di Termoli, di Isernia, eppure si continua a spendere cifre esorbitanti nell'ambito dell'organizzazione aziendale, per i servizi cosiddetti non sanitari: parliamo di pulizie, mense, lavanolo e manutenzione ordinaria e del verde pubblico.

I dati e i numeri mostrano tutta l'illogicitÃ di questa gestione. Prendiamo l'ospedale "Caracciolo" di Agnone: si condanna un'intera area tra Molise e Abruzzo tagliando i servizi diretti e salva vita per risparmiare poco piÃ¹ di 1 milione di euro all'anno, ma spendiamo circa 300.000 euro annui (circa 1.000 euro al giorno) soltanto per la pulizia della struttura e milioni per altri servizi esternalizzati.

Al "Veneziale" di Isernia il copione si ripete: si chiude il Punto Nascite pensando al risparmio economico, ma contemporaneamente ad esempio sperperiamo 700.000 euro all'anno per far sterilizzare i ferri chirurgici da una ditta esterna. In pratica un servizio che potrebbe essere svolto all'interno di Asrem, Ã¨ affidato all'esterno a costi esorbitanti.

E mentre al "San Timoteo" di Termoli mettono in difficoltÃ l'intero basso Molise chiudendo l'Emodinamica, studiando le carte si scopre che intanto il Molise spende ben 250.000 euro all'anno per la manutenzione di un verde pubblico ospedaliero tenuto anche male.

Questa Ã¨ solo la punta dell'iceberg. Basti pensare, sempre per fare un altro esempio, che la multinazionale tedesca Dussmann si Ã¨ aggiudicata un appalto quadriennale da circa 34 milioni di euro netti per la sola pulizia degli ospedali, peraltro scatenando un valzer di subappalti.

Sono cifre e fatti che meritano attenzione e approfondimenti. Ad esempio Ã¨ importante sapere esattamente quanto sono pagati i lavoratori e le lavoratrici delle pulizie dei nostri ospedali, con quali contratti sono stati assunti e per quale motivo si continua a esternalizzare i servizi invece di internalizzare e abbattere i costi.

Davanti a tutto ciÃ² Ã¨ del tutto inspiegabile che la struttura commissariale si concentri unicamente nel chiudere i presidi pubblici di tutela della salute lasciando lievitare i costi di questi appalti milionari. Chiedo a gran voce che i sindaci pongano l'accento sui milioni di euro che gravano sulle casse pubbliche ripercuotendosi sulla qualitÃ delle cure ai molisani.

ContinuerÃ² a studiare, ad approfondire, a cercare veritÃ e raccontare la realtÃ per quella che Ã¨. I cittadini hanno il diritto di sapere nomi, cognomi e ditte affidatarie di un sistema che sembra pensato per spendere e non per risparmiare. Far luce su tutto questo Ã¨ doveroso per tutelare il diritto alla salute che oggi invece in Molise Ã¨ troppo spesso insultato.