SanitÃ , si amplia il reparto di Riabilitazione a Venafro: domani l'inaugurazione con i vertici ASReM

la presentazione dellâ€™ampliamento del reparto di Riabilitazione Estensiva.

L'evento segna un traguardo fondamentale per il potenziamento della medicina territoriale e dell'offerta sanitaria integrata nella Regione Molise, rispondendo in modo concreto e moderno ai bisogni di cura, assistenza e riabilitazione dei cittadini.

L'ampliamento dell'area dedicata alla Riabilitazione Estensiva, con lâ€™aumento dei posti letto, consentirÃ di ottimizzare i percorsi di recupero funzionale, migliorando significativamente la qualitÃ delle prestazioni erogate e la capacitÃ ricettiva della struttura.

Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte i vertici dell'Azienda Sanitaria Regionale (ASReM), i rappresentanti istituzionali della Regione Molise e del Comune di Venafro, oltre ai professionisti sanitari che opereranno all'interno della struttura.

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.