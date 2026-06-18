Di Baggio in giunta al posto di Di Lucente: ecco le nuove deleghe

CAMPOBASSO. Era stato annunciato nei giorni scorsi e oggi è arrivata l’ufficialità. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha firmato il decreto che sancisce l’uscita dalla giunta di Andrea Di Lucente e l’ingresso di Roberto Di Baggio, nominato anche vicepresidente dell’esecutivo regionale. Un avvicendamento che si inserisce nell’ambito degli equilibri di Forza Italia.

Al neo assessore sono state assegnate le deleghe all’istruzione e formazione professionale, alle politiche delle risorse umane, alla tutela dell’ambiente e alla difesa del suolo.

Nel corso della presentazione, il presidente Roberti ha sottolineato la volontà di proseguire il lavoro già avviato su alcuni dossier strategici per il territorio. Tra questi, la riqualificazione della Piana di Venafro, per la quale la Regione ha previsto un investimento di 20 milioni di euro destinato ad affrontare le problematiche legate all’inquinamento.

Roberti ha inoltre rivolto un ringraziamento ad Andrea Di Lucente per l’attività svolta in giunta, annunciando che continuerà a collaborare con la Regione seguendo le deleghe all’energia e le vertenze industriali attualmente aperte. “È sempre stato presente su tutti i tavoli sindacali – ha dichiarato il presidente – e conosce bene le diverse situazioni. Per questo continuerà a seguirle con attenzione e competenza”.

Parole di soddisfazione sono arrivate anche dal neo assessore Roberto Di Baggio. “Ringrazio il presidente Roberti per la fiducia che ha riposto in me e il partito per aver sostenuto questo percorso – ha affermato –. Sono a disposizione per lavorare come ho sempre fatto. Molte delle competenze che mi sono state assegnate le seguivo già come consigliere delegato, seppur con un ruolo più burocratico. Da assessore avrò la possibilità di essere più operativo e spero di riuscire a dare risposte più rapide a cittadini e imprese”.

Con l’ingresso di Di Baggio, la giunta regionale completa così il riassetto annunciato nelle scorse settimane, affidando al nuovo vicepresidente alcune deleghe considerate centrali per le politiche di sviluppo e tutela del territorio molisano.