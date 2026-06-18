Manu Chao sceglie il Molise: unica data nel Sud Italia il 30 luglio a Riccia

È ufficiale: Manu Chao sarà in concerto il prossimo 30 luglio a Riccia, nello straordinario scenario del Bosco Mazzocca, per quella che sarà l’unica data dell’artista nel sud Italia. L’evento rientra nel “Terra Viva Festival”. Portare Manu Chao a Riccia e in Molise non è stato semplice.



L’artista internazionaleera richiesto da numerose realtà del meridione che ambivano ad ospitare quella che sarebbe stata l’unica data nell’sud Italia. Grazie a un intenso lavoro di programmazione, relazioni e organizzazione portato avanti dal promoter e dagli organizzatori, Riccia è riuscita a prevalere su altre candidature provenienti da diverse regioni del sud, conquistando un appuntamento di straordinario valore culturale e musicale per tutto il territorio. Un evento destinato a segnare un prima e un dopo per la musica dal vivo in Molise: un artista simbolo della scena internazionale sceglie il cuore del nostro territorio per un appuntamento esclusivo.



I posti saranno limitati e la richiesta è destinata ad essere altissima. Per l’occasione sarà predisposto un programma che arricchirà la giornata: i concerti prenderanno il via già dal primo pomeriggio e accompagneranno il pubblico fino a tarda sera tra musica dal vivo, dj set e momenti di intrattenimento. Nei prossimi giorni verrà inoltre svelata la line-up completa degli artisti che animeranno ilfestival. Biglietti disponibili da domani19 giugno, a partire dalle 13, su Ciaotickets e Ticketone.