Trivento, apre il Supermarket Scarano: nuova sfida imprenditoriale per Emidio “Spanky” Scarano

Una nuova attività commerciale si prepara ad aprire le porte alla cittadinanza. È in programma domani, sabato 20 giugno, alle ore 16:30, l’inaugurazione del Supermarket Scarano, il nuovo punto vendita che aprirà in Via Porta Caldora per iniziativa dell’imprenditore triventino Emidio Scarano, conosciuto da molti come “Spanky”.

Per Scarano si tratta di un nuovo capitolo del proprio percorso imprenditoriale. Il suo cammino professionale è iniziato fin da giovanissimo con la vendita di motociclette e l’avvio di una propria officina meccanica, attività che nel tempo lo hanno fatto conoscere e apprezzare ben oltre i confini del territorio triventino. Conclusa quell’esperienza imprenditoriale, ha intrapreso una nuova strada nel settore della distribuzione alimentare attraverso E. & G. Multiservice, azienda specializzata nella fornitura all’ingrosso di alimentari e bevande destinate a negozi, supermercati, strutture ricettive, comunità e strutture sanitarie.

Forte della conoscenza maturata nel mondo della distribuzione, Scarano ha deciso di ampliare la propria attività con un punto vendita che metterà a disposizione dei clienti un vasto assortimento di prodotti alimentari e bevande delle marche più prestigiose e conosciute, mantenendo una politica commerciale orientata alla convenienza e all’accessibilità dei prezzi. Una scelta che conferma il legame dell’imprenditore con il territorio. Dopo aver costruito negli anni il proprio percorso professionale, ha infatti scelto di proseguire il proprio sviluppo imprenditoriale a Trivento, contribuendo ad arricchire l’offerta commerciale della città con una nuova attività al servizio dei cittadini.

Il nuovo supermercato nasce dall’esperienza acquisita nel settore dell’ingrosso alimentare e punta a coniugare qualità, assortimento e prezzi competitivi. La filosofia alla base del progetto è quella di rendere accessibili ai consumatori prodotti dei marchi più apprezzati senza rinunciare alla convenienza. L’appuntamento con il taglio del nastro è fissato per domani alle ore 16:30 in Via Porta Caldora. Un momento di festa che segnerà ufficialmente l’inizio di questa nuova avventura imprenditoriale per Emidio e per la comunità triventina.