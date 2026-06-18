Torrebruna, lâ€™ex micro nido diventerÃ  biblioteca e spazio di aggregazione

La Giunta Regionale dâ€™Abruzzo ha autorizzato il Comune di Torrebruna a rifunzionalizzare lâ€™immobile realizzato come micro nido grazie ai fondi PAR-FSC 2007/2013, senza obbligo di restituzione del finanziamento ricevuto.

Una decisione legata al cambiamento demografico del territorio, che registra lâ€™assenza di utenza nella fascia 0-3 anni e la chiusura delle scuole locali. Per evitare il degrado e lâ€™inutilizzo della struttura, lâ€™edificio sarÃ destinato prevalentemente a sede della Biblioteca Comunale. La struttura ospiterÃ spazi dedicati alla lettura, laboratori didattici e attivitÃ educative e culturali rivolte allâ€™infanzia. PotrÃ inoltre accogliere attivitÃ associative e iniziative per lâ€™invecchiamento attivo, con lâ€™obiettivo di garantire una piena fruizione pubblica e rispondere alle attuali esigenze della comunitÃ locale.

Si tratta di un intervento che punta alla valorizzazione del patrimonio comunale e alla tutela dellâ€™investimento pubblico attraverso una nuova destinazione dâ€™uso della struttura. Il sindaco Francesco Troilo e lâ€™Amministrazione comunale hanno espresso un ringraziamento alla Giunta Regionale dâ€™Abruzzo per lâ€™attenzione dimostrata verso il territorio e per aver consentito di dare nuova vita alla struttura pubblica, trasformandola in una risorsa a servizio della comunitÃ .