Macchia d’Isernia, incidente sulla SS 85: quattro feriti, nessuno in pericolo di vita

Incidente stradale nel pomeriggio sulla Strada Statale 85 “Venafrana”, all’altezza del bivio di Macchia d’Isernia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia con due squadre partite dalla sede centrale. Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimasti coinvolti tre veicoli. Il bilancio è di quattro persone ferite, soccorse e trasportate all’ospedale di Isernia. Le loro condizioni, secondo quanto riferito, non destano preoccupazione e nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita.

Per le operazioni di soccorso sono intervenute anche tre autoambulanze del servizio sanitario. Presenti sul luogo dell’incidente i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità.