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Trivento, 36 alunni portano in scena “L’Isola che non c’è”: si conclude il progetto teatrale della Scuola Primaria dell’Omnicomprensivo “Nicola Scarano”

Al Centro polifunzionale la rappresentazione finale del progetto “Crescere insieme – Il teatro con noi”, al termine di mesi di attività pomeridiane guidate dalle insegnanti Rossella Florio e Chiara Iocca.

Attualità
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Si è concluso con la rappresentazione teatrale “L’Isola che non c’è” il progetto “Crescere insieme – Il teatro con noi”, che ha coinvolto 36 alunni delle classi seconde e terze della Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento.

Avviato il 27 novembre 2025, il progetto si è sviluppato nel corso di diversi mesi di attività pomeridiane, culminate nello spettacolo andato in scena questo pomeriggio presso il Centro polifunzionale. Partito con una sola classe, il percorso è stato poi ampliato fino a coinvolgere 36 alunni delle classi seconde e terze. A guidare le attività sono state le insegnanti Rossella Florio e Chiara Iocca, che hanno accompagnato i bambini nella preparazione della rappresentazione finale.

Durante il progetto, ciascun bambino ha avuto la possibilità di partecipare attivamente alla preparazione e alla messa in scena dello spettacolo. Un aspetto richiamato anche dalla dirigente scolastica Ida Cimmino, che nel corso dell’evento ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra scuola e famiglie. «Con l’aiuto dei genitori nella realizzazione delle scenografie, i ragazzi hanno messo da parte i telefonini per dedicarsi ad attività manuali insieme alle loro famiglie», ha affermato la dirigente. «Dobbiamo lavorare insieme affinché i bambini possano crescere in totale serenità in un ambiente che li valorizza».

La rappresentazione ha concluso un percorso sviluppato nel corso dell’anno scolastico attraverso attività teatrali e laboratoriali che hanno coinvolto gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Primaria. L’esperienza teatrale proseguirà anche nel corso del prossimo anno scolastico: è infatti in programma un nuovo progetto di teatro della durata di 60 ore.

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