Schianto sulla Statale 85 tra Isernia Nord e Santo Spirito: muore architetto 55enne

Ancora sangue sulle strade molisane. Un terribile schianto sulla Statale 85, nel tratto di strada compreso tra le gallerie di Isernia Nord e Santo Spirito, quello che nel pomeriggio ha strappato alla vita Nicola Mancini, 55 anni, architetto di Isernia.

Guidava la Panda che, per cause ancora in fase di accertamento, si Ã¨ scontrata con un furgone proveniente dalla direzione opposta. Nel bilancio dellâ€™incidente anche due feriti, trasportati in codice rosso allâ€™ospedale Veneziale di Isernia. Un impatto frontale violentissimo tanto che ha distrutto lâ€™auto dellâ€™architetto isernino, in forze al Comune di Fornelli, estratto dalle lamiere accartocciate della Panda dai Vigili del Fuoco del Comando di Isernia. Purtroppo, perÃ², per lui i soccorsi sono stati inutili.

Sul posto la Polizia Stradale di Isernia per i rilievi, i Carabinieri e le squadre dellâ€™Anas. Al fine di consentire le operazioni, la strada Ã¨ stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia e la circolazione deviata sulle arterie secondarie. Intanto due comunitÃ , quelle di Isernia e di Fornelli, sono sotto choc per la tragica morte di un professionista stimato e conosciuto da tutti. Lascia la moglie e due figli.



Fonte Il Giornale del Molise: https://www.ilgiornaledelmolise.it/2026/06/20/schianto-mortale-a-isernia-perde-la-vita-un-architetto-isernino