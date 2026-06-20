L’Alto Molise punta sul turismo verde: l’eurodeputato Patriciello alla scoperta dei sentieri montani con il sindaco Sciulli

PESCOPENNATARO / CAPRACOTTA – Una giornata all'insegna della natura, del relax e della programmazione strategica per le aree interne. È quella che ha visto protagonista l’eurodeputato Aldo Patriciello, impegnato in un’escursione guidata tra le meraviglie paesaggistiche e la fitta rete di sentieri che collegano i comuni di Pescopennataro e Capracotta.

A fare da Cicerone d'eccezione è stato il sindaco di Pescopennataro, Pompilio Sciulli, che ha accompagnato l’europarlamentare lungo i percorsi regolarmente tracciati dal CAI (Club Alpino Italiano), mostrando da vicino il potenziale di un territorio che chiede con forza di essere valorizzato. Un viaggio a piedi che si è trasformato in un'importante occasione di confronto sul futuro dello sviluppo montano e sulle linee guida da seguire per contrastare lo spopolamento delle zone interne.

L'entusiasmo per la bellezza incontaminata dei luoghi è emerso chiaramente dalle parole dello stesso Patriciello, che ha definito l'escursione un'esperienza straordinaria:

“È stata un’esperienza bellissima. Questo percorso nei sentieri è un qualcosa da valorizzare ancora di più, perché credo che sia un unicum nello scenario di questa regione. È straordinario, bello, e bisogna farlo conoscere a tutti.”

Al centro del dialogo tra il sindaco Sciulli e l’eurodeputato non ci sono state solo le bellezze naturali, ma anche i progetti concreti per il rilancio turistico ed economico del comprensorio. Patriciello ha fornito importanti indirizzi e spunti di riflessione su come intercettare risorse e definire strategie efficaci per lo sviluppo della montagna, confermando la necessità di fare rete per dare visibilità internazionale alle ricchezze naturalistiche del Molise.

L'obiettivo comune è chiaro: trasformare questi sentieri e questo patrimonio paesaggistico in un volano di crescita sostenibile, capace di attrarre visitatori e appassionati di turismo lento da tutta Europa.