Cambio al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia: il 24 giugno 2026 il passaggio di consegne tra Giangiobbe e Canestri

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia si prepara a vivere un importante momento istituzionale con il cambio al vertice del Comando, in programma il 24 giugno 2026 alle ore 11:00 presso il piazzale interno del Comando

Il passaggio di consegne avverrà tra il Primo Dirigente Antonio Giangiobbe, attuale Comandante in forza dal 15 settembre 2021, e il Primo Dirigente Mirko Canestri, attualmente Comandante dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani. I

Il Primo Dirigente Antonio Giangiobbe si è laureato in ingegneria edile a Napoli nel 1994, entra nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come funzionario Direttivo. La sua prima sede di assegnazione è stata Varese per poi trasferirsi a Campobasso dove resta fino alla promozione avvenuta nell’anno 2018. Ha partecipato a diverse operazioni di soccorso in occasione di calamità nazionali, tra le quali si ricordano il sisma Umbria-Marche del 1997, il sisma a San Giuliano di Puglia del 2002, il terremoto dell'Aquila nel 2009 e quello dell'Italia Centrale del 2016-2017.

Il PD Antonio Giangiobbe si è occupato nella sua carriera professionale anche di pratiche afferenti attività a Rischio di Incidenti Rilevanti, inoltre ha collaborato con varie Procure della Repubblica in qualità di consulente per incidenti causati da incendi e/o esplosione. Il PD Giangiobbe dal 25 giugno p.v. ricopre l’incarico di Comandante del Comando Vigili del Fuoco di Pisa, a lui un sentito augurio di buon proseguimento di carriera, con l’auspicio di nuovi e prestigiosi traguardi professionali. Il Primo Dirigente Mirko Canestri è laureato in Ingegneria Civile, con specializzazione in Strutture, e in Ingegneria e Tecniche del Costruire.

Ha intrapreso la propria carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2008. Al termine del corso di formazione, nel 2009, è stato assegnato al Comando Provinciale di Torino. Successivamente, e per oltre un decennio, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità presso la Direzione Centrale per la Formazione, operando in particolare presso le Scuole Centrali Antincendi (SCA)

In tale contesto ha svolto prevalentemente il ruolo di Responsabile della Formazione e del Centro Addestramento Sommozzatori. Nello stesso periodo ha inoltre partecipato all’organizzazione e alla gestione di cerimonie istituzionali, sia interne sia di rilevanza nazionale. Dal 2023 ha assunto anche l’incarico di Vice Comandante delle Scuole Centrali Antincendi. Nel 2024 è stato promosso a Primo Dirigente e, al termine del previsto percorso formativo, gli è stato conferito l’incarico di Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani, presso il quale si è insediato il 3 marzo 2025.

Nel corso del suo mandato ha promosso numerose iniziative volte al potenziamento della formazione del personale appartenente ai diversi ruoli, al miglioramento del dispositivo di soccorso, all’ottimizzazione delle attività amministrative e al consolidamento dei rapporti con le istituzioni del territorio.

Nel corso della sua carriera ha preso parte a tutte le principali emergenze sismiche che hanno interessato il Paese. In tali contesti ha svolto il ruolo di Direttore Tecnico dei Soccorsi, nelle aree operative, e ha partecipato alle attività di valutazione e trattamento delle criticità strutturali degli edifici danneggiati.

Al nuovo Comandante va il benvenuto del personale del Comando e l’augurio di un proficuo lavoro, con la certezza che la sua esperienza e professionalità contribuiranno al raggiungimento di nuovi e importanti obiettivi al servizio del territorio e della collettività