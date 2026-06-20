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Molise Pride, nuovi patrocini da Carovilli, Santâ€™Agapito e Toro: cresce il sostegno dei Comuni allâ€™iniziativa del 25 luglio a Campobasso

AttualitÃ 
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Tre nuovi Comuni hanno ufficialmente concesso il patrocinio morale al Molise Pride, in programma il prossimo 25 luglio a Campobasso. Le amministrazioni di Carovilli, Sant'Agapito e Toro si sono infatti aggiunte agli enti giÃ  sostenitori dellâ€™iniziativa, ampliando cosÃ¬ la rete di adesioni istituzionali allâ€™evento.

Lâ€™adesione dei tre Comuni rappresenta un ulteriore segnale di attenzione da parte delle amministrazioni locali verso le tematiche di inclusione, diritti e partecipazione civile che caratterizzano la manifestazione.

Secondo gli organizzatori, lâ€™elenco completo dei patrocini Ã¨ disponibile sul sito ufficiale dellâ€™evento: Patrocini Molise Pride.

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