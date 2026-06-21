Santa Croce di Magliano, motociclista perde la vita in un incidente

Tragedia nel pomeriggio a Santa Croce di Magliano, dove un motociclista ha perso la vita in un incidente avvenuto poco prima dellâ€™ingresso del paese.



Per cause in corso di accertamento, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un guardrail. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si Ã¨ rivelato inutile: i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso. Lâ€™incidente ha causato il blocco del traffico nella zona.



Per i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Larino, Bonefro e Ururi. Indagini in corso per ricostruire lâ€™esatta dinamica dellâ€™accaduto.



Fonte: Telemolise