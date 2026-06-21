Lucito, vasto incendio su sterpaglie e colture: proseguono le operazioni di spegnimento

Con lâ€™arrivo dellâ€™estate torna alta lâ€™attenzione sul rischio incendi. Nel pomeriggio di oggi le fiamme hanno interessato il territorio di Lucito, al confine con Trivento, dove sono tuttora in corso le attivitÃ di spegnimento.

Sul posto operano i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso con diversi mezzi e personale specializzato, supportati dalla Con.Ge.A.V. di Trivento nelle attivitÃ a terra. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso, dotata di APS (Autopompa Serbatoio) e modulo antincendio, Ã¨ intervenuta nellâ€™area interessata dal rogo, che ha coinvolto sterpaglie e colture.

Successivamente sono arrivati anche una squadra del distaccamento di Santa Croce di Magliano con APS e modulo antincendio boschivo e un ulteriore modulo dal distaccamento di Termoli. A supporto delle operazioni sul fronte dellâ€™esteso incendio Ã¨ stato inoltre richiesto lâ€™intervento del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Pescara, con un elicottero impiegato in una serie di lanci sullâ€™area interessata dalle fiamme.

Lâ€™attivitÃ di spegnimento Ã¨ ancora in corso. Seguiranno aggiornamenti.