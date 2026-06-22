Agnone, le cascate del Verrino ostaggio dell'incuria: erba alta e rifiuti bloccano l'accesso a un gioiello della natura

AGNONE. Quello che dovrebbe essere uno dei fiori allâ€™occhiello del turismo naturalistico e uno dei luoghi piÃ¹ suggestivi dell'intero circondario si presenta oggi in uno stato di totale e desolante abbandono. Parliamo dellâ€™area delle cascate del fiume Verrino, in territorio di Agnone, una meta storicamente apprezzata da residenti, escursionisti e amanti della natura, oggi di fatto impraticabile.

A segnalare la gravitÃ della situazione sono le immagini emblematiche che arrivano dal posto. Come mostra chiaramente lo scatto, persino le aree di sosta attrezzate per i visitatori sono state letteralmente inghiottite dalla vegetazione incontrollata. La fitta ed altissima coltre di erbacce non solo nasconde le panchine e i tavoli in legno destinati al pic-nic, ma rende estremamente difficile e inaccessibile lo stesso sentiero dâ€™ingresso che conduce alle cascate.

A peggiorare un quadro giÃ fortemente compromesso dal punto di vista del decoro urbano e ambientale si aggiunge la presenza di rifiuti sparsi in piÃ¹ punti, che deturpano un ecosistema fluviale di pregio e restituiscono un'immagine di profondo degrado a chiunque provi ad avventurarsi nella zona.

Un vero e proprio schiaffo alla valorizzazione delle aree interne e montane. In un periodo in cui il turismo green e i percorsi naturalistici rappresentano una risorsa fondamentale per l'economia e l'attrattivitÃ dei piccoli borghi dell'Alto Molise, lasciare che un simile gioiello naturalistico versi in queste condizioni significa perdere un'importante occasione di sviluppo.

Lâ€™auspicio, sollevato a gran voce da chi ha a cuore la tutela del territorio, Ã¨ che l'Amministrazione comunale e gli organi competenti intervengano tempestivamente con una massiccia operazione di sfalcio dell'erba, bonifica dai rifiuti e messa in sicurezza dei sentieri, restituendo alle cascate del Verrino la bellezza e la dignitÃ che meritano.