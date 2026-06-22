Roccavivara ricorda Carlo Tufilli a trentâ€™anni dalla sua scomparsa

Nel trentesimo anniversario della sua scomparsa, Roccavivara ha reso omaggio a Carlo Tufilli, lâ€™ispettore capo della Polizia di Stato che il 22 giugno 1996 perse la vita nel tentativo di fermare due rapinatori armati.

La commemorazione si Ã¨ svolta oggi pomeriggio a Roccavivara alla presenza dellâ€™amministrazione comunale, delle autoritÃ , di rappresentanti della Polizia di Stato, dellâ€™Associazione Nazionale della Polizia di Stato e di numerosi cittadini.

Quel giorno Tufilli, in forza al Commissariato di Porta Maggiore a Roma, aveva appena terminato il proprio turno di lavoro e stava rientrando a casa a bordo del treno locale Roma-Pantano. Durante il viaggio si accorse che due uomini armati stavano rapinando alcuni passeggeri. Per non esporre i viaggiatori a ulteriori rischi, attese lâ€™arrivo del convoglio alla stazione ferroviaria di Grotta Celoni prima di intervenire. Una volta sceso dal treno, tentÃ² di bloccare i malviventi e impedirne la fuga. Ne seguÃ¬ un conflitto a fuoco durante il quale venne mortalmente ferito. Nonostante ciÃ², riuscÃ¬ a colpire uno dei rapinatori. Il complice si diede inizialmente alla fuga, ma fu arrestato il giorno successivo dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Roma.

Per lâ€™estremo coraggio dimostrato e per il sacrificio compiuto nel tentativo di difendere i cittadini, a Carlo Tufilli venne conferita alla memoria la Medaglia dâ€™Oro al Valor Civile. Lâ€™onorificenza fu assegnata il 17 gennaio 1997 dallâ€™allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Nella motivazione del riconoscimento si legge: Â«Libero dal servizio, con generoso slancio affrontava due uomini armati, che avevano appena compiuto una rapina a bordo di un treno, nel tentativo di impedirne la fugaÂ». Un gesto che gli valse il riconoscimento quale Â«splendido esempio di alto senso del dovere e di elette virtÃ¹ civiche, spinti sino allâ€™estremo sacrificioÂ».

La giornata si Ã¨ aperta con la celebrazione della Santa Messa, seguita dalla deposizione di una corona dâ€™alloro in Piazza Carlo Tufilli. Successivamente si sono svolti lâ€™omaggio al Monumento ai Caduti e il corteo fino al cimitero comunale, dove Ã¨ stato deposto un omaggio floreale sulla tomba dellâ€™ispettore.



Un momento della cerimonia commemorativa a Roccavivara. In foto Marco Tufilli, figlio dellâ€™ispettore capo Carlo Tufilli.



Alla commemorazione hanno preso parte il figlio Marco Tufilli, il Questore di Campobasso Domenico Farinacci, il cappellano della Polizia di Stato don Francesco Rinaldi, lâ€™amministrazione comunale di Roccavivara, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dellâ€™ordine, oltre alle delegazioni dellâ€™Associazione Nazionale della Polizia di Stato provenienti dalle sezioni di Campobasso, Vasto, Termoli e Isernia. La sezione Anps del capoluogo molisano Ã¨ intitolata alla memoria di Carlo Tufilli, a testimonianza del legame che continua a unire il territorio alla figura dellâ€™ispettore. Numerosa anche la partecipazione dei cittadini.

A trentâ€™anni da quei tragici fatti, il sacrificio di Carlo Tufilli continua a rappresentare un esempio di coraggio, altruismo e senso dello Stato, valori che la comunitÃ di Roccavivara e la Polizia di Stato continuano a custodire e tramandare.