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Roccavivara ricorda Carlo Tufilli a trentâ€™anni dalla sua scomparsa

Lâ€™ispettore capo della PdS perse la vita il 22 giugno 1996 intervenendo, libero dal servizio, contro due rapinatori armati. Oggi la commemorazione nel paese natale alla presenza del figlio, istituzioni, PdS e ANPS.

AttualitÃ 
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Nel trentesimo anniversario della sua scomparsa, Roccavivara ha reso omaggio a Carlo Tufilli, lâ€™ispettore capo della Polizia di Stato che il 22 giugno 1996 perse la vita nel tentativo di fermare due rapinatori armati. 
La commemorazione si Ã¨ svolta oggi pomeriggio a Roccavivara alla presenza dellâ€™amministrazione comunale, delle autoritÃ , di rappresentanti della Polizia di Stato, dellâ€™Associazione Nazionale della Polizia di Stato e di numerosi cittadini.

Quel giorno Tufilli, in forza al Commissariato di Porta Maggiore a Roma, aveva appena terminato il proprio turno di lavoro e stava rientrando a casa a bordo del treno locale Roma-Pantano. Durante il viaggio si accorse che due uomini armati stavano rapinando alcuni passeggeri. Per non esporre i viaggiatori a ulteriori rischi, attese lâ€™arrivo del convoglio alla stazione ferroviaria di Grotta Celoni prima di intervenire. Una volta sceso dal treno, tentÃ² di bloccare i malviventi e impedirne la fuga. Ne seguÃ¬ un conflitto a fuoco durante il quale venne mortalmente ferito. Nonostante ciÃ², riuscÃ¬ a colpire uno dei rapinatori. Il complice si diede inizialmente alla fuga, ma fu arrestato il giorno successivo dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Roma.

Per lâ€™estremo coraggio dimostrato e per il sacrificio compiuto nel tentativo di difendere i cittadini, a Carlo Tufilli venne conferita alla memoria la Medaglia dâ€™Oro al Valor Civile. Lâ€™onorificenza fu assegnata il 17 gennaio 1997 dallâ€™allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Nella motivazione del riconoscimento si legge: Â«Libero dal servizio, con generoso slancio affrontava due uomini armati, che avevano appena compiuto una rapina a bordo di un treno, nel tentativo di impedirne la fugaÂ». Un gesto che gli valse il riconoscimento quale Â«splendido esempio di alto senso del dovere e di elette virtÃ¹ civiche, spinti sino allâ€™estremo sacrificioÂ».

La giornata si Ã¨ aperta con la celebrazione della Santa Messa, seguita dalla deposizione di una corona dâ€™alloro in Piazza Carlo Tufilli. Successivamente si sono svolti lâ€™omaggio al Monumento ai Caduti e il corteo fino al cimitero comunale, dove Ã¨ stato deposto un omaggio floreale sulla tomba dellâ€™ispettore. 
 

Un momento della cerimonia commemorativa a Roccavivara. In foto Marco Tufilli, figlio dellâ€™ispettore capo Carlo Tufilli.


Alla commemorazione hanno preso parte il figlio Marco Tufilli, il Questore di Campobasso Domenico Farinacci, il cappellano della Polizia di Stato don Francesco Rinaldi, lâ€™amministrazione comunale di Roccavivara, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dellâ€™ordine, oltre alle delegazioni dellâ€™Associazione Nazionale della Polizia di Stato provenienti dalle sezioni di Campobasso, Vasto, Termoli e Isernia. La sezione Anps del capoluogo molisano Ã¨ intitolata alla memoria di Carlo Tufilli, a testimonianza del legame che continua a unire il territorio alla figura dellâ€™ispettore. Numerosa anche la partecipazione dei cittadini.

A trentâ€™anni da quei tragici fatti, il sacrificio di Carlo Tufilli continua a rappresentare un esempio di coraggio, altruismo e senso dello Stato, valori che la comunitÃ  di Roccavivara e la Polizia di Stato continuano a custodire e tramandare.

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