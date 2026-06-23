Regione Molise e CIP Molise: presentato il programma per lo sport paralimpico.

Si è svolta oggi, lunedì 22 giugno 2026, a Palazzo Vitale, nella Sala Giunta della Regione Molise, la conferenza stampa di presentazione del programma di iniziative promosso dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Molise con il sostegno della Regione Molise e dedicato allo sviluppo dello sport paralimpico e alla promozione dell’inclusione sociale attraverso la pratica sportiva.

Il progetto si configura come un percorso articolato e continuativo che parte dalla pratica sportiva e si sviluppa attraverso diverse azioni integrate, con l’obiettivo di favorire l’accesso allo sport delle persone con disabilità, valorizzarne le capacità individuali e accompagnare percorsi di crescita personale, sociale e agonistica.

Hanno partecipato all’evento: il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, l’assessore regionale allo Sport Armandino D’Egidio, la Dirigente Angela Aufiero, la presidente del CIP Molise Donatella Perrella, il presidente del CONI Molise Benito Suliani, il presidente della FIV Domenico Guidotti, il Segretario regionale di Sport e Salute Angelo Campofredano, il delegato provinciale CONI Campobasso e vice-presidente CIP Molise Giuseppe Formato, il delegato provinciale CIP Campobasso e tecnico Mariella Procaccini, il presidente della Fitarco Molise Gino Vanga.

A moderare l'incontro, la giornalista Fabiana Abbazia.

La prima iniziativa in programma è prevista per il 5 luglio 2026 a Termoli, al Porto Turistico “Marina di San Pietro”, con l’evento di vela paralimpica “Tutti a bordo – La nostra regata”.

Un appuntamento che rappresenta il punto di avvio del progetto e offrirà ai partecipanti un’esperienza completa, tra formazione teorico-pratica e una successiva regata finale, in un contesto di inclusione, collaborazione e autonomia, con il supporto di tecnici qualificati e realtà sportive del territorio.

A partire da questa esperienza, il programma si sviluppa ulteriormente attraverso diverse progettualità complementari. Il percorso “Scopri il tuo sport” è dedicato all’avviamento individuale alla pratica sportiva, consentendo a ciascun partecipante di individuare la disciplina più adatta alle proprie caratteristiche e aspirazioni, con il supporto di tecnici e società sportive del territorio.

Le Giornate Paralimpiche nelle Scuole coinvolgeranno, invece, gli istituti scolastici del Molise in momenti di confronto, testimonianza e attività pratiche, con l’obiettivo di diffondere i valori dell’inclusione, del rispetto delle diversità e delle pari opportunità attraverso lo sport.

Il programma si completa con il Campus Paralimpico Regionale, un’esperienza multidisciplinare immersiva che permetterà ai partecipanti di sperimentare diverse discipline paralimpiche, vivendo giornate di sport, socializzazione e crescita personale guidati da tecnici specializzati.

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha evidenziato come “il programma rappresenti un investimento concreto sulle politiche di inclusione e crescita attraverso lo sport. Questa progettualità rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa diventare uno spazio aperto a tutti, in cui la dimensione educativa, sociale e, quando possibile, anche agonistica si integrano tra loro, offrendo opportunità reali soprattutto a ragazze e ragazzi con disabilità”. Ha aggiunto che la Regione intende proseguire su questa linea, rafforzando il legame tra politiche pubbliche e territorio”.

In collegamento, dal suo ufficio di Roma in via Flaminia Nuova, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, il quale era stato in visita istituzionale, a Palazzo Vitale, il 20 novembre 2025, giorno in cui si posero le basi per l’accordo di collaborazione.

De Sanctis, ringraziando Regione Molise e CIP Molise, ha sottolineato il valore del progetto come esempio virtuoso di collaborazione istituzionale e crescita del movimento paralimpico, evidenziando come “esperienze come questa rafforzino il sistema sportivo e ampliano le opportunità per gli atleti. Il Molise sta facendo grandi cose per lo sport paralimpico, grazie a un lavoro capillare sul territorio”.

Sull’evento “Tutti a bordo – La nostra regata”, per De Sanctis “vedere sfidare il vento, oltre che la propria disabilità, tante ragazze e ragazzi, sarà la testimonianza più convincente di quanto lo sport sia un formidabile strumento di benessere e autonomia, non solo di riabilitazione”.

De Sanctis, rivolgendosi al Presidente Francesco Roberti e all’assessore Armandino D’Egidio, ha sottolineato come sul territorio molisano si possano creare le basi per la costruzione di un Centro dello Sport Paralimpico, come è stato fatto in Calabria, a Lamezia Terme.

La Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Molise, Donatella Perrella, ha ringraziato la Regione Molise e il Presidente Francesco Roberti, ribadendo il valore del progetto come percorso strutturato, capace di offrire occasioni concrete di partecipazione, formazione e crescita. Ha ricordato i diciotto anni di attività del CIP Molise, sottolineando lo sport come linguaggio universale capace di abbattere barriere e creare relazioni autentiche, affermando che: “questo progetto dimostra come lo sport possa essere un vero strumento di inclusione stabile, capace di generare opportunità educative, sociali e relazionali concrete”.

Il progetto si conferma, quindi, come un modello di collaborazione istituzionale e territoriale, volto a rafforzare la cultura dell’inclusione e a promuovere lo sport paralimpico come strumento di autonomia, benessere e partecipazione attiva.