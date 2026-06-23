Sistema Informativo Lavoro Molise: online la nuova piattaforma digitale per cittadini, imprese e operatori.

La Regione Molise presenta ufficialmente il nuovo Sistema Informativo Lavoro (SIL Molise), la piattaforma digitale che riunisce in un unico ambiente tutti i servizi per l’impiego e le politiche attive del lavoro regionali, rappresentando un importante passo avanti nel percorso di innovazione e trasformazione digitale dell’amministrazione regionale.

Realizzato nell’ambito del progetto “Nuovo SIL Molise”, il sistema nasce con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi del lavoro, migliorare l’incontro tra domanda e offerta e garantire una gestione uniforme, trasparente e tracciabile dei processi legati all’occupazione sul territorio regionale.

La nuova piattaforma è rivolta a cittadini, imprese, professionisti, Centri per l’Impiego e operatori accreditati, offrendo un punto di accesso unico e integrato ai servizi regionali del lavoro, disponibile online 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Tra gli elementi distintivi del nuovo SIL figurano la digitalizzazione dei processi di gestione della domanda e dell’offerta di lavoro, l’interoperabilità con i sistemi regionali e ministeriali, la centralizzazione dei servizi per l’impiego in un’unica infrastruttura digitale e la piena conformità alle direttive nazionali in materia di autenticazione tramite SPID e Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Attraverso una homepage intuitiva e facilmente accessibile, gli utenti possono consultare le offerte di lavoro disponibili sul territorio regionale, accedere alle sezioni informative dedicate ai servizi dei Centri per l’Impiego, visualizzare notizie e comunicati istituzionali e usufruire di strumenti digitali progettati per rendere più semplice e immediato il rapporto con la pubblica amministrazione.

Per le imprese, il SIL rappresenta uno strumento innovativo che consente di pubblicare offerte di lavoro attraverso procedure uniformi e semplificate, facilitando le attività di ricerca e selezione del personale. Per i Centri per l’Impiego, invece, la piattaforma garantisce processi standardizzati, una maggiore integrazione operativa e una più efficace gestione delle informazioni, contribuendo a migliorare la qualità dei servizi erogati.

Tra i principali benefici del sistema si evidenziano la semplificazione delle attività amministrative, il miglioramento della qualità dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, una gestione omogenea dei servizi a livello regionale e un elevato livello di protezione dei dati personali grazie all’adozione di avanzati standard di sicurezza informatica.

Il nuovo SIL è stato progettato come una piattaforma aperta all’evoluzione futura e potrà progressivamente integrare nuove funzionalità digitali e strumenti basati sull’intelligenza artificiale, finalizzati al monitoraggio delle candidature, alla gestione dei profili professionali e all’ottimizzazione dei servizi per l’occupazione.

Con il nuovo Sistema Informativo Lavoro, la Regione Molise mette a disposizione del territorio un’infrastruttura digitale moderna e strategica, capace di rafforzare l’efficacia delle politiche attive del lavoro, semplificare l’accesso ai servizi e migliorare la competitività del sistema regionale. Si tratta di un investimento concreto per rendere il Molise sempre più innovativo, efficiente e vicino alle esigenze di cittadini e imprese».

Il progetto è stato realizzato con il supporto dei partner Deloitte e Webgenesys, nell’ambito delle iniziative di innovazione e digitalizzazione promosse dalla Regione Molise.